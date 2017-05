Rolling Stones entscheiden sich für FKP Scorpio und DEAG

Großansicht Im Herbst dreimal in Deutschland, einmal in Österreich zu sehen: die Rolling Stones (Bild: Claude Gassian) Im Herbst dreimal in Deutschland, einmal in Österreich zu sehen: die Rolling Stones (Bild: Claude Gassian)

Seit Anfang des Jahres brodelte die Gerüchteküche um Auftritte der Rolling Stones im deutschsprachigen Raum und einige Veranstalter wurden genannt; auch als potenzieller Act für das inzwischen für 2017 abgesagte Rockavaria wurden sie gehandelt. Am Ende erhielten nun die DEAG und FKP Scorpio den Zuschlag für drei Deutschlandkonzerte der Rolling Stones . Bestätigt sind Shows in Hamburg, München und Düsseldorf im Herbst 2017.Als Partner für einen exklusiven Ticketvorverkauf ist CTS Eventim mit an Bord.Die Rolling Stones hatten bei ihrer vergangenen Deutschlandtournee im Jahr 2014 mit der DEAG zusammengearbeitet. Die kommende Tour steht unter dem Motto "Stones - No Filter". Für den österreichischen Termin am 16. September zeichnet Barracuda Music verantwortlich."Hey Guys, hier kommen wir. Wir sehen euch dann", lässt Gitarrist Keith Richards wissen, und Sänger Mick Jagger fügt an: "Ich bin aufgeregt, dass wir im Herbst in Europa spielen. Dabei kehren wir zu einigen bekannten Orten zurück und treten auch auf Plätzen auf, wo wir bislang noch nicht waren."09.09.17 Hamburg, Stadtpark Festwiese12.09.17 München, Olympiastadion16.09.17 AT-Spielberg, Red Bull Ring09.10.17 Düsseldorf, Esprit Arena

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen