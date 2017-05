Roland Kaiser fast 650 Wochen in den Charts

Großansicht Liefert seit über 40 Jahren Hits: Roland Kaiser (Bild: Sandra Ludewig) Liefert seit über 40 Jahren Hits: Roland Kaiser (Bild: Sandra Ludewig)

Der Schlagersänger Roland Kaiser feiert am 10. Mai 2017 seinen 65. Geburtstag. In den Offiziellen Deutschen Charts kommt er derweil bis heute zusammengerechnet auf fast 650 Wochen Präsenz, wie GfK Entertainment ermittelte.In seiner über 40-Jährigen Karriere konnte der Sänger demnach 25 Singles und 30 Alben in den Charts platzieren. Davon schafften es wiederum 10 Singles und vier Longplayer in die Top 10.Nachdem Roland Kaiser 1976 mit der Singles "Frei - das heißt allein" (Platz 14) den ersten Chartserfolg verbuchen konnte, gelang ihm 1977 mit "Sieben Fässer Wein" (Platz sieben) der endgültige Durchbruch. Kaisers größter Hit "Santa Maria" hielt sich 1980 für fünf Wochen an der Spitze der Singlescharts.Den jüngsten Erfolg feierte Kaiser mit dem Album "Auf den Kopf gestellt" , das 2016 bei der Sony-Music -Division AOR Labelgroup erschien. Es enterte die LP-Charts auf Platz zwei und hielt sich 26 Wochen in der Bestenliste.Bei seiner jüngsten, von Semmel Concerts veranstalteten Tournee spielte er vor ausverkauften Häusern. Am 4. und 5. August sowie am 11. und 12. August tritt er erneut bei den "Kaisermania"-Konzerten bei den Dresden Filmnächte am Elbufer auf.

Quelle: MusikWoche

