RockCity verjüngt Vorstand

Arbeitet bei RockCity nun mit einem beinahe paritätisch besetzten Vorstand zusammen: Geschäftsführerin Andrea Rothaug

Bei ihrer letzten Versammlung im Jahr 2016 wählten die Mitglieder von RockCity Hamburg kürzlich einen neuen Vorstand. RockCity-Geschäftsführerin Andrea Rothaug konnte dabei gleich vier Neuzugänge im Gremium begrüßen: So zogen Catharina Boutari (Pussy Empire Records), Jan Clausen (Factory 92), Mitra Kassai (Le beau Bureau) und Ole Specht (Tonbandgerät) neu in das Gremium ein. Ole Specht fungiert zudem als Kassenwart.Die bisherigen RockCity-Vorstandsmitglieder Ricardo Cortez (1. Vorsitz), Gabi Doerr als stellvertretende Vorsitzende und Nikolai Ockel von Sallwitz (Schriftführer) wurden zudem von den Mitgliedern des Fördervereins für die nächsten zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.Der langjährige Vorstandsaktivist und RockCity-Mitbegründer Frank Dostal hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt, ebenso wie Rainer Ott, Rica Blunck, Sven Bünger und Schirmherrin Anja Huwe. Sie alle wollen dem Verein jedoch weiterhin begleitend zur Seite stehen, wie es aus hamburg heißt: " Mit großem Dank verabschiedete sich RockCity insbesondere von Frank Dostal für seine unermüdliche, langjährige und herausragende Vereinsarbeit."Geschäftsführerin Andrea Rothaug kündigt zudem an, im neuen Jahr teils auch neue Wege in der Popförderung gehen zu wollen: "2017 fokussiert sich RockCity auf die Projekte Hamburg Music Xport sowie das neue transformative, mobile Pop?Institut. Unser DoppelKopf-Mentoring-Programm sowie der Branchentreff Operation Ton erscheinen im neuen Gewand und rücken Partizipation und die Förderung von Frauen in Führungspostionen ins Visier." Laut dem Vorstandsvorsitzenden Ricardo Cortez gehöre es zu den Zielen für 2017, "Hamburger Musikschaffende im Kontext von Teilhabe, Internationalisierung, Diversität und Überwindung des Gender Gap zu befördern. Dies als Teil eines starken und innovativen Netzwerks wie RockCity zu tun, ist uns Anliegen und Aufgabe zugleich."

Quelle: MusikWoche

