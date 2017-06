RockCity Hamburg ruft Netzwerk für Frauen ins Leben

Nachdem der Förderverin RockCity Hamburg jüngst die Geschäftsleitung umstrukturiert hat, gründete die Organisation nun das Netzwerk musicHHwomen - art.business.media.Dazu versammelten sich am 18. Juni 2017 im Hamburger Club kukuun 50 selbstständige Frauen aus den Bereichen Kunst, Wirtschaft und Medien. Bei einem Frühschoppen initiierten sie "ihre erste eigene Interessenvertretung", wie es bei RockCity heißt.Das Netzwerk soll Frauen die Arbeit in der Musikbranche erleichtern und unterstützt sie dabei unter anderem mit einem Mentoring-Programm, Trainingsangeboten, Nachwuchspflege, Netzwerktreffen oder in der Jobvermittlung.Zudem kritisiert das Bündnis musicHHwomen - art.business.media. den "vorherrschenden Geschlechterkonflikt in der Musikbranche" und prangert die fehlenden "Erhebungen, belastbares Datenmaterial oder Teilhabe am politischen Dialog" an."Die gezielte Förderung von Frauen in Führungspositionen, als Urheberinnen oder Firmeninhaberinnen in der Musikbranche ist uns ein besonderes Anliegen" erklärt RockCity-Geschäftsführerin Andrea Rothaug : "Qualifikation, Präsenz, aber auch Empowerment sind neben Evaluation und Diversität unsere Themen."

Quelle: MusikWoche

