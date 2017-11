Rock Meets Classic bekommt eigenes Orchester

Bei einem Medientag im Münchner Hard Rock Cafe stellten Saga -Sänger Michael Sadler als teilnehmender Künstler und der langjährige musikalische Leiter von Rock Meets Classic (RMC), Matt Sinner, am 11. November 2017 die von Manfred Hertlein veranstaltete Konzertreihe vor, die 2018 erstmals mit eigenem Orchester tourt.Das 40-köpfige Ensemble wird zusammengestellt vom langjährigen RMC-Dirigenten Bernhard Wünsch, der nach einjähriger Familienpause 2018 wieder mit an Bord ist, sowie von Mat Sinner. "Das neue Orchester ist ein wichtiger Schritt in eine ganz neue Richtung. Damit binden wir die Musiker noch mehr in unser Konzept und die RMC-Familie ein", erläutert Sinner.Das RMC-Orchester soll "den klassischen Soundteppich" liefern, wenn die Künstler ihre Songs in neu arrangierten Fassungen bei den Konzerten vortragen. Für das neunte RMC-Jahr haben Manfred Hertlein und sein Team vom 4. bis 19. April neben Sadler auch noch Francis Rossi ( Status Quo ), John Helliwell & Jessy Siebenberg ( Supertramp ), Leo Leoni & Nic Maeder ( Gotthard ) und Eric Bazilian (The Hooters) gebucht.Bei der Suche nach den Musikern für das Orchester habe man zumeist jüngere Künstler ausgewählt, erzählt Sinner. "Bei RMC muss es - ganz im Gegensatz zur sonstigen Arbeit klassischer Orchester - den Musikern möglich sein, stellenweise zu improvisieren. Dazu bedarf es einer großen Klasse am Instrument, kombiniert mit echtem Gespür für Classic-Rock-Musik. Man muss die Songs kennen und lieben, um sie richtig zu interpretieren."Dem neuen RMC-Orchester gehören nun Musiker aus Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien an. Ungefähr die Hälfte davon spielte früher beim Bohemian Symphony Orchestra.04.04.18 Passau, Dreiländerhalle05.04.18 Ingolstadt, Saturn Arena06.04.18 Würzburg s, Oliver Arena07.04.18 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung08.04.18 Kempten, bigBox Allgäu09.04.18 CH-Zürich, Hallenstadion11.04.18 Berlin, Tempodrom12.04.18 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle13.04.18 CH-Basel, St. Jakobshalle14.04.18 Regensburg, Donau-Arena15.04.18 München, Olympiahalle17.04.18 Ludwigsburg, MHPArena,18.04.18 Neu-Ulm, ratiopharm arena19.04.18 Mannheim, Rosengarten

Quelle: MusikWoche

