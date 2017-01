Rock Hard Festival rechnet mit erneut ausverkauftem Haus

Großansicht 2017 beim Rock Hard Festival dabei: die schwedische Band Blues Pills (Bild: Peder Carlsson) 2017 beim Rock Hard Festival dabei: die schwedische Band Blues Pills (Bild: Peder Carlsson)

Die Veranstalter des Rock Hard Festivals, das am Pfingstwochenende vom 2. bis 4. Juni 2017 wieder im Gelsenkirchener Amphitheater über die Bühne geht, gehen davon aus, dass sie "mit Sicherheit" alle 7500 Karten verkaufen werden, nachdem die Veranstaltung 2016 erneut restlos ausverkauft war.Auch die ersten Bands stehen bereits fest. Gebucht haben Holger Stratmann und sein Team unter anderem Opeth, die Blues Pills, Behemoth, Fates Warning, D-A-D, Exodus, Candlemass, Asphyx, Skyclad, Ross The Boss, The Dead Daisies, Robert Pehrsson, Secrets Of The Moon, Ketzer, Dust Bolt und Mantar."Das vergleichsweise intime Ambiente ist nach wie vor der größte Pluspunkt der Veranstaltung", betonen die Veranstalter. Ein Metal Market, Gitarren-Equipment zum Ausprobieren, ein multimediales Biergarten-Programm und eine Nacht-Disco sollen das Programm auf der Hauptbühne ergänzen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen