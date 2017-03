Rock Hard Festival komplett

Das Line-up des diesjährigen Rock Hard Festivals am Pfingstwochenende im Amphitheater in Gelsenkirchen ist vollzählig. Frisch verpflichtet hat das Veranstalterteam um Holger Stratmann , den Herausgeber des "Rock Hard"-Magazins, unter anderem Dirkschneider. Nachdem seine Tournee "mit Songs der Metal-Legende Accept für allerorts randvolle Häuser gesorgt" habe, biete deren früherer Sänger Udo Dirkschneider diese Show "auf vielfachen Wunsch der Fans noch einmal auf dem Rock Hard Festival" dar.Weitere finale Buchungen für das Happening vom 2. bis 4. Juni sind die seit Anfang der 80er Jahre aktive englische englische Band Demon , The Night Flight Orchestra aus Schweden um Sänger Björn "Speed" Strid (Soilwork) und den renommierten Bassisten Sharlee D'Angelo (Mercyful Fate, Arch Enemy und Spiritual Beggars) sowie die aufstrebende britische Formation Monument.Zu den schon länger eingetüteten Acts gehören Opeth D-A-D , die Blues Pills Exodus , Ross The Boss, Robert Pehrsson's Humbucker, The Dead Daisies , Skyclad, Behemoth Candlemass , Blood Ceremony oder Fates Warning Die Veranstalter gehen anhand des florierenden Vorverkaufs erneut von einem mit 7500 Besuchern restlos ausverkauften Amphitheater aus, das mit seinen aufsteigenden Rängen eine "perfekte Sicht aufs Bühnengeschehen" garantiere."Das vergleichsweise intime Ambiente ist nach wie vor der größte Pluspunkt der Veranstaltung", betonen die Organisatoren des Festivals. Dessen familiärer Charakter manifestiere sich darin, dass sich die Musiker gerne unter das Publikum mischen und die Fans auch schon mal mit Sprechchören die Security feiern. Ein Metal Market, Gitarren-Equipment zum Ausprobieren, ein multimediales Biergarten-Programm und eine Nacht-Disco im neuen Design runden das Programm ab.Das Drei-Tages-Ticket kostet 86,90 Euro inklusive aller Gebühren; zusammen mit Camping sind 108,40 Euro zu entrichten.Das Magazin "Rock Hard" lancierte bereits in den 90er-Jahren ein gleichnamiges Festival, das in diesem Jahrzehnt indes noch in wechselnden Austragungsorten stattfand. 2003 dort zunächst als einmaliges Event zum 20-jährigen Jubiläum des Hefts geplant, steigt das Rock Hard Festival seither jährlich im Gelsenkirchener Amphitheater.

