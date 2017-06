Rock am Ring wegen Terrorwarnung unterbrochen

Großansicht Wissen noch nicht, ob Rock am Ring am Samstag weitergeht: die Festivalveranstalter Andre (links) und Marek Lieberberge Lieberberg (Bild: Marek Lieberberg Konzertagentur) Wissen noch nicht, ob Rock am Ring am Samstag weitergeht: die Festivalveranstalter Andre (links) und Marek Lieberberge Lieberberg (Bild: Marek Lieberberg Konzertagentur)

Das von Marek und Andre Lieberberg für CTS Eventim veranstaltete Festival Rock am Ring ist nach einer Terrorwarnung unterbrochen worden. Ob es am 3. Juni 2017 weitergeht, steht noch nicht fest.Die Veranstalter haben die Festivalbesucher gebeten, das Gelände zu räumen . In einer Mitteilung der Polizei heißt es, es habe "konkrete Hinweise auf terroristische Gefährdung" gegeben.Auf einer Pressekonferenz erklärte Lieberberg, dass der Abbruch am Abend vorreilig gewesen sei, er habe sich der Empfehlung der Polizei aber gefügt. Angesprochen auf die Gründe der Absage erläuterte der Veranstalter, dass es unter den Aufbauhelfern wohl eine Person gegeben habe, deren Identität nicht klar festgestellt werden konnte.Konkret habe sich um einen Mann gehandelt, der im Vorfeld der Veranstaltung Gitter aufgestellt habe. Es sei aber nicht klar gewesen, ob es sich bei dieser Person um einen sogenannten Gefährder handeln könnte. Die Polizei hat bislang noch keine Angaben zu den Gründen gemacht.Von der Absage betroffen sind Rammstein, die gegen 22:30 Uhr hätten spielen sollen.Bitter ist dabei, dass Rock am Ring bereits im vergangenen Jahr vorzeitig abgebrochen werden musste. Damals waren es jedoch Wetterturbulenzen, weswegen das Traditionsfestival nicht zu Ende gebracht werden konnte.Noch kurz vor dem Festival, das nach einem zweijährigen Intermezzo in Mendig nun an den Nürburgring zurückkehrt, hatten das Veranstalterteam von Rock am Ring und Rock im Park um Marek und Andre Lieberberg die Sicherheitsvorkehrungen für die Zwillingsfestivals hochgefahren Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg ist von dem Vorgang zunächst nicht betroffen: "Auf unserem Schwesterfestvial Rock am Ring wurde der Festivalbetrieb zur Sicherheit unterbrochen", teilen die Veranstalter hier via Facebook und mit Verweis auf "eine terroristische Gefährdungslage" mit. "Wir sind froh, Euch mitteilen zu können, dass dies keine Auswirkungen auf Rock im Park haben wird. Die Nürnberger Polizei versichert, dass keine geänderte Gefährdungslage für Rock im Park besteht."

Quelle: MusikWoche

