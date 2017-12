Roba weiter auf Chartskurs

Landet mit "Doggy" den höchsten Neueinstieg in den Offiziellen Deutschen Charts der jüngsten Erhebungswoche und ist auch bei YouTube ein Hit: Katja Krasavice

Nachdem Roba Music Publishing bereits Anfang November mit vier Titeln in den Top 10 der von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie erhobenen Offiziellen Deutschen Charts präsent war, platziert der Hamburger Musikverlag nun gleich zehn Singles in den jüngsten Charts.Auf dem zweiten Platz hält sich "Havana" von Camila Cabello feat. Young Thug, auf Nummer fünf positioniert sich Post Malone feat. 21 Savage mit "Rockstar" . Der höchste Neueinstieg einer Debütsingle seit zweieinhalb Jahren gelingt dem YouTube-Star Katja Krasavice mit "Doggy" auf dem siebten Platz.Daneben verweist man bei Roba auf die Singles "Wolves" von Selena Gomez & Marshmello auf dem zwölften Platz und "Señorita" von Kay One feat. Pietro Lombardi auf Position 15.Mit "Mi Gente" von J. Balvin & Willy William, der den 18. Platz verteidigt, ist der Hamburger Musikverlag zudem an einem weltweiten Hit beteiligt. Die Single, die mit 1,2 Milliarden Aufrufen auf YouTube dort zu den meistgespielten Musikvideos zählt, hält sich hierzulande auf Rang zehn und verweilt hält sich insgesamt bereits seit 18 Wochen in der Bestenliste.Außerdem finden sich Rita Ora ( "Lonely Together" auf Platz 26 und "Anywhere" auf Platz 65), Lost Frequencies ("Crazy" auf Platz 83) sowie Hailee Steinfeld und Alesso ("Let Me Go" auf Platz 84) in den Top 100."Nur in Partnerschaft mit unseren Autoren, Co-Writern, internationalen Subverlagspartnern und unserem Team konnte dieser großartige Erfolg erzielt werden", erklärt Roba-Geschäftsführer Christian Baierle : "Die nächsten Hits sind schon auf Chartskurs und werden das Jahr 2018 mit großartiger Musik einläuten."

Quelle: MusikWoche

