Riviera Pop Festival von Karsten Jahnke feiert Premiere

Großansicht Kommt an die Ostsee: der belgische Singer/Songwriter Milow (Bild: Brantley Gutierrez) Kommt an die Ostsee: der belgische Singer/Songwriter Milow (Bild: Brantley Gutierrez)

Vom 19. bis zum 21. Mai 2017 veranstaltet die Karsten Jahnke Konzertdirektion zum ersten Mal das Festival Riviera Pop. In der Ferienanlage Weissenhäuser Strand präsentiert das Festival auf drei Indoor-Bühnen nationale und internationale Bands aus den Genres Pop, Soul und Jazz.Bisher sind Tom Odell, Milow, Max Giesinger, Joy Denalane, Matt Simmons, Alex Clare, Roachford, Alice Merton, Intergalactic Lovers, Skinny Living, DePhazz Private sowie Judah & The Lion bestätigt.Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, in den Ferienwohnungen der Anlage zu übernachten und können neben dem Musikprogramm ein umfangreiches Angebot an Sport -, Wellness- und Bademöglichkeiten in Anspruch nehmen. Der Veranstalter spricht von "einem ganz besonderes Festivalerlebnis" und preist den Event als "A Seaside Pop Holiday".Davor nutzte unter anderem bereits FKP Scorpio die Ferienanlage, um in Kooperation mit der deutschen Ausgabe des Musikmagazins "Rolling Stone" dort das Indoor-Festival Rolling Stone Weekender zu veranstalten

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen