Riviera Pop fällt ins Wasser

Das für 19. bis 21. Mai 2017 in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand an der Ostsee angesetzte Festival Riviera Pop hat die Karsten Jahnke Konzertdirektion abgesagt. Bei dieser Festivalpremiere sollten unter anderen Tom Odell, Milow , Max Giesinger, Joy Denalane Alex Clare , Matt Simons und Roachford aufreten.Grundidee sei es gewesen, mit dem Riviera Pop "ein familienfreundliches Festival" in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand zu etablieren, das auf drei Bühnen internationale Bands und Künstler der Genres Pop, Soul, und Jazz präsentiert "und auf charmante Weise Kurzurlaub und gute Musik zusammenbringt".Leider habe sich indes herausgestellt, "dass dieses Konzept nicht den Zuspruch gefunden hat, mit dem wir gerechnet haben und die Vorverkäufe weit hinter unseren Erwartungen liegen, weshalb wir uns schweren Herzens gezwungen sehen, das Riviera Pop Festival mit dem heutigen Tage abzusagen", heißt es aus Hamburg.Bereits gekaufte Tickets können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Für Karteninhaber, "die dennoch nicht auf ihren Kurzurlaub am Meer verzichten möchten", gilt das Angebot, ihnen den Ticketpreis fürs Festival zu erstatten - so bleibe "zumindest der Aufenthalt in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand erhalten". Hierzu werden Kunden, die Festivaltickets inklusive Übernachtung gebucht haben, separat kontaktiert.

