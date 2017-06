Ritterwürden für Len Blavatnik und Ed Sheeran

Großansicht Von Queen Elizabeth II in den Ritterstand erhoben: Leonard Blavatnik (Bild: Blavatnik School of Government) Von Queen Elizabeth II in den Ritterstand erhoben: Leonard Blavatnik (Bild: Blavatnik School of Government)

Die britische Königin Elizabeth II hat im Zuge der sogenannten Birthday Honours mehr als 1100 Persönlichkeiten für ihr Engagement und ihre Leistungen ausgezeichnet . Unter anderem erhob sie Leonard Blavatnik in den Ritterstand. Der in der Ukraine geborene und in Großbritannien lebende Geschäftsmann, über seine Beteiligungsgesellschaft Access Industries Eigner der Warner Music Group, erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz im Bildungsbereich, wo er unter anderem die Oxford University mit 75 Millionen Pfund für den Aufbau der Blavatnik School of Government unterstützte.Ed Sheeran erhielt derweil für seine musikalischen und wohltätigen Aktivitäten den Orden als Member Of The British Empire. Weitere Ehrungen gingen an Sir Paul McCartney, der zum 100. Jubiläum des Order Of The British Empire nun die Auszeichnung des Order Of The Companion Of Honour erhielt, und an die Mezzosopranistin Sarah Connolly, die sich nun Dame nennen darf.

Quelle: MusikWoche

