Richard Weize und Birgit Niels verabschieden sich von Gunter Gabriel

Großansicht Mit einem ganz besonderen Geschenk zum 70 Geburtstag des Künstlers: Gunter Gabriel erhielt von Richard Weize das Original der Goldenen Schallplatte, die Johnny Cash einst für 500.000 verkaufte Einheiten von "At San Quentin" bekam (Bild: Peter Bischoff) Mit einem ganz besonderen Geschenk zum 70 Geburtstag des Künstlers: Gunter Gabriel erhielt von Richard Weize das Original der Goldenen Schallplatte, die Johnny Cash einst für 500.000 verkaufte Einheiten von "At San Quentin" bekam (Bild: Peter Bischoff)

Kurz nach dem Tod von Gunter Gabriel , der am 22. Juni 2017 im Alter von 75 Jahren starb , erinnern Richard Weize und seine Partnerin Birgit Niels von Richard Weize Archives (RWA Records) an einen ganz besonderen Künstler und langjährigen Freund.Das von Richard Weize gegründete Label Bear Family hatte den Backkatalog des Künstlers vor einigen Jahren neu veröffentlicht, unter anderem 2004 in Form der Box "Freiheit ist ein Abenteuer". Weize beschenkte Gunter Gabriel im Sommer 2012 zu dessen 70. Geburtstag zudem mit dem Original der Goldenen Schallplatte, die Johnny Cash einst für 500.000 verkaufte Einheiten von "At San Quentin" erhielt. Zwei der darauf enthaltenen Songs - "A Boy Named Sue" und "Wanted Man" - interpretierte Gunter Gabriel auf Deutsch.Der "Man in Black" werde fehlen, heißt es nun aus Cuxhaven. MusikWoche dokumentiert den Nachruf der beiden auf Gunter Gabriel hier:"Ich bin dann so gegen 14 Uhr auf einen Kaffee da." Wie oft wir diesen Spruch oder einen ähnlichen gehört haben!? Und vergebens auf ihn gewartet haben? Wir wissen es nicht. Es hat ein bisschen gedauert bevor wir uns darauf eingestellt hatten, dass Gunter immer zu spät kam, so rund sechs bis zehn Stunden. Oder erst am nächsten Tag, oder gar nicht.Merkwürdigerweise hat uns das, was uns bei anderen Menschen in den Wahnsinn getrieben hätte, bei Gunter nie genervt. Warum?Weil er authentisch war, weil er das Herz am rechten Fleck hatte, weil er unglaublich wunderbare Texte schreiben konnte. Weil Menschen ihn wirklich interessiert haben und weil er kreativ war. Weil er lustige Geschichten erzählen konnte und total blöde Witze. Weil er zahlreiche Bear-Family-Feste mit seiner Anwesenheit und seiner Musik bereichert hat (nein, er war auch da nicht pünktlich). Weil er mal kurz 1800 Kilometer gefahren ist in 24 Stunden, um auf meinem (Birgit) Geburtstag zu spielen. Einfach so. Nebenbei hat er sich noch rund zwei Stunden mit den Männern der freiwilligen Feuerwehr unterhalten, und natürlich wieder ein paar Herzen gewonnen.Und jetzt ist der deutsche "Man in Black" von uns gegangen, völlig unerwartet und viel zu früh. Wir sind traurig. Unser Mitgefühl gilt seinen Kindern und seinen vielen Freunden überall, egal ob Truckfahrer, Arbeiter oder Obdachloser. Seine Besuche werden uns fehlen.Birgit & RichardPS: Vor wenigen Wochen war er noch hier, mit sechs Stunden Verspätung!

