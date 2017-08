RIAA, BPI und Azoff weisen Cohens YouTube-Argumente zurück

Großansicht An einen Tausenderkontaktpreis von drei Dollar kommt YouTube laut RIAA nicht heran: der US-Branchenverband vergleicht die Ausschüttungen von Apple Music, die durchschnittlichen Spotify-Zahlungen über werbefinanzierte und abobasierte Streams und die YouTube-Auszahlungen miteinander (Bild: riaa.com, auf Basis von RIAA-Schätzungen sowie Zahlen von Midia Reasearch und Manatt, Phelps & Philips) An einen Tausenderkontaktpreis von drei Dollar kommt YouTube laut RIAA nicht heran: der US-Branchenverband vergleicht die Ausschüttungen von Apple Music, die durchschnittlichen Spotify-Zahlungen über werbefinanzierte und abobasierte Streams und die YouTube-Auszahlungen miteinander (Bild: riaa.com, auf Basis von RIAA-Schätzungen sowie Zahlen von Midia Reasearch und Manatt, Phelps & Philips)

Großansicht Ungleiches Wachstum: die RIAA stellt die Entwicklung der Umsatzanteile am Gesamtmarkt für werbefinanzierte Streamingdienste und kostenpflichtige Musikabos gegenüber (Bild: riaa.com, auf Basis von zahlen der RIAA) Ungleiches Wachstum: die RIAA stellt die Entwicklung der Umsatzanteile am Gesamtmarkt für werbefinanzierte Streamingdienste und kostenpflichtige Musikabos gegenüber (Bild: riaa.com, auf Basis von zahlen der RIAA)

Der Vorstoß von YouTube-Musikchef Lyor Cohen , der kürzlich in der Diskussion um Streamingerlöse, die Verantwortung von Plattformbetreibern und die Value-Gap-Wertschöpfungslücke Position bezogen hatte , löst in der Musikwirtschaft ein direktes Echo aus.Zunächst meldet sich Cary Sherman zu Wort. Der Chairman & CEO des US-Branchenverbands RIAA begrüßt in einem Meinungsbeitrag zunächst die Ansage des lange Jahre unter anderem für Warner Music tätigen Musikmanagers Cohen, einen Teil der YouTube-Erlöse an die Musikszene zurückleiten zu wollen. Vor allem der von Cohen verbreitete Optimismus sei ermutigend, schreibt Sherman in einem Blogbeitrag. "Doch um ehrlich zu sein, haben wir die meisten seiner Behauptungen und Argumente so schon zuvor von YouTube gehört". Zwar möge Cohen sein Herz am richtigen Fleck haben, doch die tatsächlichen Handlungen der Google-Videoplattform würden eine andere Sprache sprechen.Anschließend analysiert Sherman den Status quo aus Sicht des Verbands und nimmt die von Lyor Cohen vorgebrachten Argumente nach und nach auseinander: YouTube sei mit seinen weltweit mehr als 1,5 Milliarden monatlich aktiven Nutzern der weltweit größte On-demand-Musikstreamingdienst, streicht Sherman heraus. Doch baue der Konzern seine Macht auf den Safe-Harbour-Haftungsausschlussregeln auf. Das untergrabe die weiterhin fragile Erholung des Musikmarkts und verschaffe dem Konzern einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber den lizenzierten Wettbewerbern im Digitalgeschäft. Jeder, der nicht nach diesen Regeln spielen wolle, müsse zahllose Stunden und enorme Ressourcen aufwenden, um seine Inhalte über Take-Down-Verfahren von der Plattform entfernen zu lassen, nur, um sie dann beinahe umgehend ebendort wieder vorfinden zu können.Sherman kritisiert zudem, dass YouTube sich als ein knapp finanziertes Start-up beim Aufbau eines Streamingdienstes geriere. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass der Google-Konzern seinen Streamingdienst Google Play bereits vor sieben Jahren an den Markt gebracht habe - in vergleichbarer Zeit hätten Wettbewerber mit deutlich knapperen Kassen erheblich mehr Nutzer für ihre kostenpflichtigen Angebote gewonnen.Schließlich bezweifelt Sherman die von Cohen vorgetragene Behauptung, YouTube würde im US-Markt einen Tausenderkontaktpreis von drei Dollar an Rechteinhaber aus der Musikwirtschaft zahlen - und damit erheblich mehr als andere Wettbewerber im werbefinanzierten Umfeld. "Tatschlich lagen die Auszahlungen von YouTube im vergangenen Jahr näher an der Hälfte dessen", schreibt Sherman und fragt angesichts der großen Bedeutung von Musik für die Plattform YouTube und geringer Zahlungen: "Zeigt ein wahrer Partner so seine Wertschätzung für die Musik? Wir glauben nicht."Für den UK-Branchenverband BPI macht CEO Geoff Taylor derweil klar, dass die Einnahmen der britischen Musikindustrie aus werbefinanzierten Videostreams im vergangenen Jahr gerade einmal um 0,4 Prozent gewachsen seien, das Bezahlangebot YouTube Red vor Ort immer noch nicht verfügbar sei und Google Play am Markt keine Rolle spiele: "YouTube trägt nicht zum Wachstum des Subskriptionsgeschäfts bei, es untergräbt es", klagt Taylor auf den Onlineseiten der BPI : "Ich glaube, dass Lyor Cohen YouTube wirklich als eine positive Kraft im Musikmarkt sehen will. Doch das braucht mehr als Worte. Dafür ist ein grundsätzlicher Wandel der Geschäftspraktiken nötig, so dass YouTube für die Nutzung von Musik ähnliche Gelder zahlt wie seine Mitbewerber. Leisten könnte man sich das dort."Im Gespräch mit "Music Business Worldwide" bezeichnet Musikmanager Irving Azoff die Argumentation von Lyor Cohen schlicht als "Fake News". Er verstehe nicht, warum YouTube oder ganz besonders Cohen nicht grundsätzlich mehr Transparenz wagen würden: "Was glauben die eigentlich, wen sie hier auf den Arm nehmen?"

Quelle: MusikWoche

