RIAA besetzt Spitzenamt neu

Großansicht Legt Ende 2018 den Spitzenposten bei der RIAA nieder: Cary Sherman (Bild: RIAA) Legt Ende 2018 den Spitzenposten bei der RIAA nieder: Cary Sherman (Bild: RIAA)

Umbruch bei der Recording Industry Association of America (RIAA): Beim US-Branchenverband der Musikindustrie steht Cary Sherman vor dem Abschied. Der Chairman & CEO, der seit 1974 zunächst extern und seit 1997 fest in Diensten der Lobbyorganisation stand und 2011 das Zepter von Mitch Bainwol übernahm , will sich Ende 2018 nach einer mehr als 40 Jahre währenden Karriere aus dem Musikgeschäft zurückziehen. Das gab die RIAA am 3. April bekannt Der Nachfolger für den Posten an der Spitze des Branchenverbands steht bereits fest - und kommt aus den eigenen Reihen:Mitch Glazier, bereits seit 18 Jahren und zuletzt als Senior Executive Vice President in Diensten der RIAA, steigt mit sofortiger Wirkung zum President der Organisation auf und soll Anfang Januar 2019 und somit nach dem Abschied von Sherman den Posten als Chairman & CEO übernehmen. Bevor er zur RIAA kam, war der Anwalt Glazier unter anderem als Chief Counsel für den Urheberrechtsausschuss des US-Repräsentantenhauses tätig.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen