Rennbahn Hoppegarten kritisiert Lollapalooza-Veranstalter

Großansicht Ging erstmals auf der Rennbahn Hoppegarten über die Bühne: das Lollapalooza Berlin (Bild: obs/Rennbahn Hoppegarten) Ging erstmals auf der Rennbahn Hoppegarten über die Bühne: das Lollapalooza Berlin (Bild: obs/Rennbahn Hoppegarten)

Die Rennbahn Hoppegarten wendet sich gegen Äußerungen der Lollapalooza-Veranstalter, die in einer Pressemitteilung den Wechsel zu einer anderen Spielstätte für 2018 mit der "Infrastruktur bezüglich An- und Abreise" und den "behördlichen Auflagen" begründet hatten Darauf antworten nun die Hoppegarten-Betreiber: "Beide Einschätzungen teilt die Rennbahn Hoppegarten nicht. Sie entsprechen nicht den Tatsachen und stellen die Eignung der Rennbahn als attraktives Venue für Großveranstaltungen in Frage." Für die Abreiseprobleme am Samstagabend sei ist nicht die Infrastruktur in Hoppegarten verantwortlich, sondern "Fehler in der Umsetzung des Verkehrskonzeptes, für die der Veranstalter verantwortlich ist."Als Veranstalter des Lollapalooza Festivals fungiert die FRHUG Festival GmbH, ein Joint Venture der Hörstmann Unternehmensgruppe und des englischen Veranstalters Festival Republic.Weiter heißt es in der Mitteilung der Rennbahn: "Durch eine umfangreiche Brückensanierung ist die Kapazität des S-Bahnhofs Hoppegarten im Moment reduziert, was allen Beteiligten seit langem bekannt war. Daher wurde vom Veranstalter mit Experten und den zuständigen Behörden ein Verkehrskonzept entwickelt und genehmigt, welches einen leistungsfähigen Shuttlebus-Zubringer gewährleistet. Zudem wurde ein Sonderparkplatz für circa 6500 Fahrzeuge eingerichtet.""Aus Sicht der Rennbahn Hoppegarten sind die Probleme am Samstagabend nicht in der 'Infrastruktur' des Venue begründet, sondern im Wesentlichen in der mangelhaften Umsetzung des Verkehrskonzepts sowie in der verbesserungswürdigen Kommunikation mit den Gästen im Vorfeld des Festivals, auf dem Veranstaltungsgelände, an den Shuttlebus-Haltestellen sowie an den Bahnhöfen", so die Rennbahn-Betreiber weiter.Die Rennbahn sieht sich als unschuldig an den aufgetreten Problemen: "Glücklicherweise konnte der Veranstalter viele dieser Defizite durch die konsequente Umsetzung des Verkehrskonzepts, einen höheren Personaleinsatz sowie eine verbesserte Kommunikation am zweiten Veranstaltungstag beheben, sodass der Abfluss der Gäste nach Veranstaltungsende am Sonntag weitgehend reibungslos erfolgte."Auch stören sich die Betreiber daran, dass die Lollapalooza-Veranstatler die Behörden kritisierten: "Aus Sicht des Betreibers Rennbahn Hoppegarten war die Zusammenarbeit mit den Behörden, der Gemeinde und dem Landkreis Märkisch- Oderland während des gesamten Genehmigungsverfahrens von Verantwortungsbewusstsein und Wohlwollen geprägt, das Verfahren war zu jedem Zeitpunkt transparent."Veranstalter und Rennbahn seien sich allerdings einig, dass das Verfahren erschwert wurde durch den Umstand, dass die LAI-Freizeitlärmrichtlinie von 2015 in Brandenburg bisher noch nicht per Erlass des zuständigen Umweltministers in Kraft gesetzt worden sei. "Dies bedeutet einen klaren Standortnachteil für das Land Brandenburg im Wettbewerb um Leuchtturmveranstaltungen. Hier sieht die Rennbahn Hoppegarten genauso wie der Veranstalter und weitere Interessenten politischen Handlungsbedarf."

Quelle: MusikWoche

