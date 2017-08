Rekordbesuch beim Schleswig-Holstein Musik Festival

Großansicht Erfreut über den Besucherandrang: SHMF-Intendant Christian Kuhnt (Bild: Malzkorn) Erfreut über den Besucherandrang: SHMF-Intendant Christian Kuhnt (Bild: Malzkorn)

Mit einer Aufführung von Carl Orffs "Carmina Burana" und des "Konzerts für Orchester" von Witold Lutoslawski in der Sparkassen-Arena in Kiel mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Krzysztof Urba?ski 2017 ging das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zu Ende.Laut der veranstaltenden Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival verzeichnete das SHMF eine neue Rekordbilanz: 171.000 Besucher kamen in diesem Sommer in 107 Spielstätten an 63 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen. Das entspricht einer Auslastung von 90 Prozent.167.000 Menschen erlebten 191 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande und zwei Kindermusikfeste. Rund 4000 Besucher hatten die öffentlichen Proben der Orchesterakademie und der Meisterkurse. 131 Veranstaltungen waren demanche ausverkauft. "Die großartige Bilanz zeigt, dass unser Publikum der Idee des Komponistenschwerpunkts und des Porträtsolisten mit immer größer werdenden Neugier folgt", sagte Festivalintendant Dr. Christian Kuhnt In diesem Jahr stand der französische Komponist Maurice Ravel im Mittelpunkt vieler Konzerte. Das Publikum war in mehr als 60 Veranstaltungen dazu eingeladen, das Repertoire des Franzosen auch abseits des "Boléro" kennenzulernen. "Maßstäbe in der Interpretation" setzten dabei laut dem SHMF-Team unter anderem Hélène Grimaud , das Hagen Quartett Christoph Eschenbach oder Christiane Karg Christian Kuhnt kommentiert: "Dank der hochkarätigen Künstler durften wir das Phänomen, dass Ravel keiner Musikströmung zuzurechnen ist, auf höchstem musikalischem Niveau erleben. Ravel hat uns als Schwerpunktkomponist ein besonders abwechslungsreiches Repertoire geschenkt, das immer wieder überrascht, zum Träumen verführt oder uns staunend zurückließ."Das Solistenporträt beim SHMF 2017 gebührte dem israelischen Mandolinisten Avi Avital . Er gestaltete 20 allesamt ausverkaufte Konzerte, für die insgesamt 15.500 Tickets verkauft wurden. "Besonderer Höhepunkt" war laut dem Veranstzalterteam ein einwöchiger Workshop, in dem Avital mit 70 Mandolinenspielern aus aller Welt probte und mit einem Konzert in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf einen "fulminanten Abschluss" gefeiert habe. "Ich schließe das Festival als besserer Künstler ab, reifer an Erfahrung und mit vielen Erinnerungen, die mich für den Rest meines Lebens begleiten werden", so Avital.Zum Erfolg des SHMF 2017 trugen auch eine Reihe neuer Spielorte bei: In der Elbphilharmonie wurden Künstler wie Yuja Wang Chilly Gonzales oder Daniel Hope dem demnach "mit stehenden Ovationen" gefeiert. An Bord ging es erstmals in Kiel, wo die "Mein Schiff 3" zu einem Lunchkonzert einlud. Das Filmhaus Lübeck wurde zur Spielstätte von Daniel Hopes Lübeck-Musikfest, und auch die Oberschule zum Dom in Lübeck, der Weissenhäuser Strand oder die Kirche in Sieseby hätten dazu beigertragen, "dass die Fläche Schleswig-Holstein noch stärker und facettenreicher bespielt werden konnte".Im Rahmen seiner Nachwuchsförderung vergab das SHMF zwei Preise: Der 25-jährige Cellist Kian Soltani erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award, die 16-jährige Pianistin Sonja Kowollik den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis - beide Auszeichnungen stiftet die Sparkassen-Finanzgruppe.Das SHMF habe in diesem Jahr auch wieder "viele Möglichkeiten der Grenzüberschreitung zu anderen Genres abseits der Klassischen Musik" geboten: So präsentierte die Reihe "Luustern" (plattdeutsch für "Lauschen") mit anderen Roger Hodgson Axel Prahl und Gerhard Polt ein Programm von Pop bis Kabarett.

Quelle: MusikWoche

