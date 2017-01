Reife Jahrgänge in den Jahrescharts 2016

Großansicht Rocker im reifen Alter: Udo Lindenberg (Bild: Tine Acke) Rocker im reifen Alter: Udo Lindenberg (Bild: Tine Acke)

"Stärker als die Zeit" von Udo Lindenberg war 2016 das erfolgreichste Album in Deutschland - ein passender Titel angesichts der Tatsache, dass Lindenberg mit 70 Jahren noch immer rockt. Nur Mick Jagger ist mit 73 noch ein wenig älter und damit der Senior in den Top 20 der Jahrescharts 2016. Das Durchschnittsalter der 20 erfolgreichsten Acts in Deutschland liegt bei 42,6 Jahren, wie MusikWoche ermittelte.Für der Auswertung wurde bei Bands jeweils das Alter des Sängers angesetzt, für die Rolling Stones kam also Mick Jagger in die Berechnung des Altersdurchschnitts. Der Soundtrack zu "Bibi und Tina" blieb bei der Wertung außen vor.Unter den reiferen Jahrgängen finden sich auch Westernhagen (66) und der Anfang 2016 mit 69 verstorbene David Bowie. Am unteren Ende der Skala stehen die Musiker der Kölner Band AnnenMayKantereit, alle Anfang 20, mit Henning May am Mikrofon sowie der 28-jährige Rapper Michael Schindler alias Shindy. Auch Helene Fischer sorgt mit ihren 32 Lenzen dafür, dass der Altersdurchschnitt nicht zu hoch ausfällt.In Frankreich liegt das Durchschnittsalter der 20 erfolgreichsten Albumkünstler des Jahres 2016 übrigens bei 33 Jahren. An erster Stelle steht mit dem 64-jährigen Renaud ebenfalls ein Senior.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen