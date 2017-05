Regelungen zur Portabilität von Online-Inhalten beschlossen

Erwartungsgemäß und mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament heute Regelungen beschlossen, wonach EU-Bürger künftig auch bei vorübergehenden Aufenthalten in anderen Ländern der Union auf im Heimatland abonnierte Online-Dienste wie Streaming- oder Pay-TV-Services zugreifen können.Zur Begründung für diesen Schritt heißt es: "EU-Bürger, die ein anderes EU-Land besuchen, werden dort oft daran gehindert, auf Online-Inhalte wie Filme, Fernsehserien, Musik, Spiele oder Sportveranstaltungen zuzugreifen, für die sie in ihrem Heimatland Abonnementgebühren bezahlen. Die am Donnerstag verabschiedete neue Regelung, die bereits im Februar 2017 informell mit den Verhandlungsführern des Rates vereinbart wurde, wird diese Beschränkungen beseitigen, sodass EU-Bürger bald auch bei Ferien-, Studien- oder Geschäftsaufenthalten im EU-Ausland Online-Dienste wie Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify oder Deezer nutzen können."Dabei sollen Überprüfungen des ständigen Wohnsitzes der Nutzer erfolgen, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern - wobei der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten gewährleistet sein soll. Konkret heißt dies laut einer Mitteilung des EU-Parlaments: "Dienstleister für Online-Inhalte können 'wirksame und zumutbare' Maßnahmen ergreifen, um zu überprüfen, ob der Abonnent nicht dauerhaft in ein anderes EU-Land umgezogen ist, da sich die erforderlichen Urheberrechtslizenzen von Land zu Land unterscheiden können. Eine Liste zulässiger Methoden umfasst Überprüfungen von Personalausweisen, Zahlungsdetails, öffentlich verfügbaren Steuerinformationen, Postanschriften oder IP-Adressen. Die Dienstleister müssen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten verhältnismäßig ist und Schutzvorkehrungen einrichten, insbesondere für Überprüfungen von IP-Adressen."Die neuen Regeln werden zwar nur für kostenpflichtige Dienste gelten. Allerdings können auch Anbieter kostenloser Dienstleistungen ihre Inhalte EU-weit übertragbar machen, soweit sie die Vorschriften bezüglich der Wohnsitzüberprüfungen einhalten.Der Gesetzentwurf wurde im Parlament mit 586 Stimmen angenommen, bei 34 Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Er muss nun noch formell vom EU-Ministerrat gebilligt werden. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung haben die Mitgliedstaaten dann neun Monate Zeit, um die neuen Regeln zur Anwendung zu bringen."Die europäischen Bürger haben lange auf diese Regeln gewartet, die einen Schritt zu einem gemeinsamen digitalen Markt darstellen. Die neuen Vorschriften erhöhen die Mobilität und bieten den Nutzern europäischer Online-Inhalte Portabilität, ohne das Urheberrecht zu verletzen", so der zuständige Berichterstatter Jean-Marie Cavada.

Quelle: Blickpunkt:Film

