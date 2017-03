Reeperbahn Festival zeigt Präsenz in Berlin, Austin und Mexiko

Will Reeperbahn-Flair auch in Austin und Berlin verbreiten: das Reeperbahn Festival

Ab dem 11. März präsentiert das Reeperbahn Festival in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg verschiedene Events beim texanischen Showcasefestival SXSW im texanischen Austin. So wollen die Hamburger vor Ort nicht nur das eigentliche Festival auf der Reeperbahn, sondern auch die Reeperbahn Festival New York Edition und den 2016 erstmals vergebenen Anchor - Reeperbahn Festival International Music Award to vorstellen.Bis zum 15. März bieten das Reeperbahn Festival und die Stadt Hamburg jeden Tag Empfänge mit Getränken und Burgers sowie Showcasekonzerte unter anderem mit dem Anchor-Gewinner Albin Lee Meldau.Als Stadt wolle Hamburg gemeinsam mit den langjährigen Kooperationspartnern vom Reeperbahn Festival und der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft (IHM) seinen Unternehmen in Austin zum neunten Mal in Folge eine Plattform und ein umfangreiches Programm mit Wirtschaftsvertretern, Musikern und Partnerstädten bieten, heißt es aus der Hansestadt."Die SXSW bietet für Unternehmen und Kreative einzigartige Möglichkeiten, ihre Produkte und Ideen international vorzustellen und sich mit anderen zu vernetzen", sagt Kultursenator Carsten Brosda. "Das ist in einer globalisierten Welt für viele Kreativunternehmen essentiell. Mit unseren Partnern vor Ort werden wir eine Menge inspirierender Ideen zeigen und können damit Hamburg als Kreativ- und Medienstandort präsentieren."Am 6. April fogt die sechste Ausgabe des Reeperbahn Festival Echo Edition, bei der die Reeperbahner wie in den Vorjahren mit der Ständigen Botschaft der Stadt Hamburg in Berlin und dem Hamburger Ministerium für Kultur zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht eine Paneldiskussion mit Politikern aller Parteien, die derzeit im Bundestag vertretern sind. Sp sprechen dort Lars Klingbeil (SPD), Harald Petzold (Die Linke), Tabea Rößner (Bündnis 90/Die Grünen), und Marco Wanderwitz (CDU/CSU) unter dem Motto "Wahlkreis Musikwirtschaft".Im Mai geht es dann nach Mexiko. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Auslandsbüro stellt das Reeperbahn Festival eine Delegation für den mexikanischen Branchentreff FIMPRO zusammen, der vom 25. bis 28. Mai in Guadalajara über die Bühne geht. Für die Teilnehmer warten auf die Teilnehmer Netzwerkaktivitäten, Panels und Showcase-Konzerte.

Quelle: MusikWoche

