Reeperbahn Festival verlängert den Kiez bis zur Elbphilharmonie

Großansicht Kommt 2017 als weitere Spielstätte zum Reeperbahn Festival: Die Hamburger Elbphilharmonie (Bild: Thies Raetzke) Kommt 2017 als weitere Spielstätte zum Reeperbahn Festival: Die Hamburger Elbphilharmonie (Bild: Thies Raetzke)

Für das Reeperbahn Festival , das vom 20. bis zum 23. September 2017 in Hamburg stattfindet, gaben die Veranstalter die ersten 35 Künstler bekannt. Außerdem ist 2017 erstmals die Elbphilharmonie als Spielort dabei.Im Großen Saal der Elbphilharmonie tritt am Festivalsamstag der kanadische Komponist Owen Pallett mit dem Orchester stargaze auf. Auch die Wahl-Berlinerin Dillon spielt anschließend dort und Daniel Brandt, Mitbegründer des Trios Brandt Brauer Frick, stellt im Großen Saal sein Solodebüt "Eternal Something" vor.Desweiteren bestätigten die Ausrichter des Reeperbahn Festivals Acts wie Dispatch aus Boston, den Singer/Songwriter Faber, All Them Witches aus Nashville, Zeal & Ardor aus der Schweiz, das deutsche Quartett Love A oder die Berliner Band Isolation Berlin für Auftritte in Hamburg.Das vollständige Programm gibt es auf den Onlineseiten des Festivals zu sehen.Für die Konzerte in der Elbphliharmonie kommt eine Reservierungssystem zum Tragen, auf das Interessierte ab dem 3. April zugreifen können.

Quelle: MusikWoche

