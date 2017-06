Reeperbahn Festival vergibt Internationalen Preis für Musikjournalismus

Beim Reeperbahn Festival 2017 verleihen die Veranstalter erstmals den Internationalen Preis für Musikjournalismus. Noch bis zum 30. Juni können Texte per E-Mail eingereicht werden. Der neue Preis ist dabei bewusst keine Fortführung des Rocco Clein Preis, der früher im Rahmen des Reeperbahn Festivals verliehen wurde, 2016 allerdings pausierte.Das neue Format unterscheide sich vom Rocco Clein Preis in mehrfacher Hinsicht, erläutert Detlef Schwarte , beim Reeperbahn Festival für das Konferenzpgrogramm verantwortlich, im Gespräch mit MusikWoche. Dazu gehören der internationale Blickwinkel, ein Fokus auf Nachwuchsjournalisten, das Einbeziehen von Musikwirtschaftsjournalismus, eine angemessene Präsentation der prämierten Arbeiten und Preisgelder für Nachwuchskategorie. Geplant sei "keine feierliche Preisverleihung, sondern eine inhaltliche Beschäftigung mit der Thematik innerhalb der Konferenz".In der Jury sitzen der Musiker und Autor Frank Spilker (Die Sterne), der Autor und Moderator Steve Blame , "Spex"-Redakteurin Jennifer Beck , die Moderatorin und Autorin Melissa Perales, Wolf Kampmann (Hochschule für populäre Künste), Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Central Europe) und Birte Wiemann (Cargo Records/Vorstand VUT)."Qualitativ anspruchsvolle journalistische Arbeit ist ein hohes Gut", erläutert Schwarte. "Dies gilt ungebrochen auch in einer Medienlanschaft, die starken Umwälzungen ausgesetzt ist und immer häufiger fundamental infrage gestellt wird. Gerade im Nischenbereich des Kulturjournalismus ist die Erosion stark zu spüren. Die meisten der traditionellen Publikationen des Genres stehen unter großem wirtschaftlichen Druck. Nicht wenige mussten bereits ihre Arbeit einstellen."Das Umfeld, in dem hochwertiger, einfallsreicher Journalismus entstehen könne, werde so immer schwieriger und besonders für den Nachwuchs unattraktiver. "Wir finden es darum umso wichtiger, die Journalisten, die professionell über populäre Musik und Musikwirtschaft schreiben, zu ermutigen und zu unterstützen", so Schwarte weiter.Die Kategorie "Neuen Perspektiven", die sich an Journalisten richtet, die bei Veröffentlichung unter 30 Jahre alt waren, ist mit 2500 Euro dotiert. Die Preisträger der Kategorien "Bester Musikjournalist des Jahres" und "Beste musikjournalistische Arbeit des Jahres" werden zum Reeperbahn Festival eingeladen, um gemeinsam mit anderen Fachleuten über die Lage des internationalen Musikjournalismus zu diskutieren.

