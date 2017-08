Reeperbahn Festival und Deezer gehen Hand in Hand

Großansicht Bietet einen Vorgeschmack auf über 500 Konzerte: Die Playlist von Deezer zum Reeperbahn Festival (Bild: screenshot, deezer.com) Bietet einen Vorgeschmack auf über 500 Konzerte: Die Playlist von Deezer zum Reeperbahn Festival (Bild: screenshot, deezer.com)

Für das Reeperbahn Festival , das vom 20. bis zum 23. September 2017 in Hamburg über die Bühne geht, hat der Streamingdienst Deezer eine Kooperation mit dem Branchentreff geknüpft.Durch Deezer-Playlisten, die in die Festival-App integriert sind und auf der Website des Reeperbahn Festivals erscheinen, können die Besucher der Veranstaltung Musik der teilnehmenden Künstler hören.Außerdem verlängert Deezer im Festivalumfeld mit Plakaten und Postkarten die Kampagne "Love Is In The Ear", die bereits im Juli in Berlin, Bielefeld und Köln startete. Zusätzlich präsentiert der Streaminganbieter am 21. September bei der Deezer Next Night im Hamburger Club Terrace Hill ein Showcase mit Künstlern, die Teil des Förderprogramms Deezer Next sind. Ralph Pighin , Vice President Central & Eastern Europe Deezer, begrüßt die Kooperation: "Das Reeperbahn Festival ist weltweit als innovatives und kreatives Newcomer-Event bekannt. Wir freuen uns, in diesem Rahmen Deezer Next nicht nur den Musikliebhabern, sondern auch der Industrie live präsentieren zu können. Mit Deezer Next unterstützen wir seit Anfang des Jahres ausgewählte Künstler, die wir fördern und denen wir mit zahlreichen Maßnahmen zu einem größeren Publikum verhelfen wollen."

Quelle: MusikWoche

