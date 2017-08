Reeperbahn Festival stockt Liveprogramm auf

Gut zwei Wochen bevor das Reeperbahn Festival am 20. September 2017 in Hamburg startet, ist das Showcaseprogramm komplett. Insgesamt sind 20 Showcase-Events geplant. The Orchard und finetunes zeigen bereits am 21. September im Bahnhof Pauli einige ihrer Künstler. Mit dabei sind Flawes, Flora Cash, The Aces und Mogli. Zum ersten Mal präsentiert das Sony-Music -Label Columbia auf dem Festival Live-Acts: Lutz Rode, Grace Carter und Selig spielen am 22. September im Club Chikago. Beim GEMA -Showcase treten ebenfalls am Festivalfreitag im Jazz Café ANA ANA, Impala Ray, Nikolaus Wolf und Daily Thompson auf. Das popNRW Showcase bietet zeitgleich in der Molotow SkyBar um 20 Uhr Musik von Albrecht Schrader, Bergfilm, Holygram und Moglebaum.Daneben veranstalten Polen, Tschechien, Kanada, Großbritannien, die Schweiz, Frankreich, Dänemark, Italien und die USA diverse Showcases. Das vollständige Programm gibt es auf den Onlineseiten des Reeperbahn Festivals Auch das allgemeine Liveprogramm des Reeperbahn Festivals nimmt immer mehr Formen an. Inzwischen haben 46 weitere Acts zugesagt. Unter anderem kommen die Rapperin Haiyti, der Sänger Andreas Spechtl und der italienische Künstler Federico Albanese nach Hamburg.

