Reeperbahn Festival setzt Aktivitäten in New York fort

Großansicht Mischt auch 2017 bei der Indie Week mit: Das Reeperbahn Festival (Bild: Rick Gilbert/Skyhook) Mischt auch 2017 bei der Indie Week mit: Das Reeperbahn Festival (Bild: Rick Gilbert/Skyhook)

Nach einer laut den Veranstaltern erfolgreichen Premiere 2016 will sich das Reeperbahn Festival auch 2017 im Rahmen der Indie Week des US-Indieverbands A2IM (American Association of Independent Music) Anfang Juni in New York präsentieren. Mit der zweiten Ausgabe der Reeperbahn Festival New York Edition wollen die Veranstalter die exponierte Position des Reeperbahn Festivals in der amerikanischen Musikwirtschaft in 2017 weiter ausbauen, wie es aus Hamburg heißt.Bei der ersten Ausgabe der Reeperbahn New York Festival Edition, die vom 13. bis 16. Juni 2016 bei der Indie Week über die Bühne ging , spielten deutsche Acts wie Malky, Jesper Munk, Grand Analog oder Fenster. Knapp 800 Unternehmen nahmen an der Jahrestagung der nordamerikanischen Indie-Labels teil.Inzwischen steht auch der Termin fest: So soll die zweite Ausgabe der Reeperbahn Festival New York Edition vom 5. bis 8. Juni 2017 in der Lower East Side von Manhattan über die Bühne gehen. Allerdings droht dabei eine Terminkollision, schließlich findet vom 6. bis 9. Juni in Cannes die Midem statt.23 Teilnehmer der Reeperbahn-Delegation hätten sich begeistert gezeigt "ob der individuellen und intensiven Networkings und den allerbesten Einstiegsmöglichkeiten in den nordamerikanischen Musikmarkt". Noch bis Ende Januar sollen Interessenten Early-Bird-Tickets buchen können.

Quelle: MusikWoche

