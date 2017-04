Reeperbahn Festival Echo Edition zum Sechsten

Am 6. April 2017 fand in der Hamburger Landesvertretung in Berlin die sechste Ausgabe der Reeperbahn Festival Echo Edition statt. Auf dem Netzwerktreffen am Tag der Echo-Verleihung, zu dem die Hamburger Kulturbehörde, die Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund und das Reeperbahn Festival Vertreterinnen und Vertretern aus Medien, Musikwirtschaft und Politik eingeladen hatten, diskutierten Delegierte dreier Bundestagsparteien über zukünftige politische Rahmenbedingungen für die deutsche Musikwirtschaft.Nach einem Grußwort des Hamburger Kultursenators Carsten Brosda begann die Podiumsdiskussion mit den Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz , Kultur- und medienpolitischer Sprecher der CDU, Lars Klingbeil , Netzpolitischer Sprecher der SPD, und Harald Petzold , Medienpolitischer Sprecher Die Linke. Krankheitsbedingt absagen musste indes Tabea Rößner, Sprecherin für Medien, Kreativwirtschaft und Digitale Infrastruktur bei Bündnis 90/Die Grünen.Die Politiker debattierten, wie sich die einzelnen Parteien einen Umgang mit zentralen Themen wie etwa den Regulierungsmöglichkeiten von Online- Plattformen, der Harmonisierung des Europäischen Urheberrechts, dem Ticket-Zweit- und Schwarzmarkt sowie den politischen Voraussetzungen zur Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie der Kreativwirtschaft im Allgemeinen vorstellen.Unter dem Motto "Wahlkreis Musikwirtschaft" entwickelte sich dabei ein zunächst vor allem durch Zwischenfragen aus dem Konzertgeschäft angeschobener Dialog: So sprach Knust -Betreiber und LiveKomm -Vorstand Karsten Schölermann zunächst Problemfelder wie Scheinselbstständigkeit, die Besteuerung von Auftritten internationaler Musiker oder die Künstlersozialkasse an. SPD-Politiker Lars Klingbeil machte dazu unter anderem klar, dass es nicht sein könne, dass in der Musikwirtschaft abseits der großen Unternehmen "nur noch Soloselbstständige unterwegs sind", die sozial schlecht abgesichert seien.Handlungsbedarf machten die Politiker auch beim Secondary Ticketing aus. Als aber Linken-Politiker Harald Petzold zunächst auf die AGBs als möglichen Hebel verwies und Marco Wanderwitz von der CDU einräumte, dass man noch nicht genau wisse, wie hier vorgegangen werden könne, bohrte FKP Scorpio -Geschäftsführer Stephan Thanscheidt das Thema weiter auf. Mit AGBs komme man den Auswüchsen nicht bei, sagte er aus dem Plenum und verwies dabei unter anderem auf Karten für Konzerte von Justin Bieber, die online zu Preisen von bis zu 600 Euro gehandelt worden seien. Dieses Geld komme eben nicht den Kreativschaffenden oder Veranstaltern zugute, die ins unternehmerische Risiko gehen. Vielmehr werde es aus dem deutschen Musikmarkt abgezogen und fließe in die Taschen oftmals internationaler Anbieter, "die Geprellten aber sitzen hier".Konkreter wurde es bei der Frage nach dem Lärmschutz, wo Lars Klingbeil zum Beispiel berichten konnte, dass die Anwohner des in seinem Wahlkreis ausgerichteten Hurricane Festivals gut eingebunden und entsprechen wenig Klagen zu hören seien. Harald Petzold stellte zudem in Aussicht, dass man auch mit Hilfe von Förderprogrammen für Spielstätten dafür sorgen könne, Lärmschutzmaßnahmen auch tatsächlich umzusetzen.Auch das Schlagwort "Value Gap" durfte nicht fehlen: Die Frage, ob man denn eine Plattform wie YouTube in Hinblick auf die Vergütung von Musikstreams nicht eher wie Spotify, Apple oder Deezer behandeln müsse, zeigte allerdings auf, dass hier der Weg von nationalen Wünschen zu europäischen Aktivitäten und zurück doch zäh sein kann: "Das Safe-Harbour-Problem werden wir nicht im Rechtsausschuss des deutschen Bundestags lösen können", räumte Unions-Politiker Marco Wanderwitz ein.Die Reeperbahn Festival Echo Edition dient dazu, Repräsentanten aus Musikwirtschaft, Politik und Medien zusammenzubringen, um gemeinsam über die Herausforderungen der Zukunft zu diskutieren und dabei neue Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Die Veranstaltung im Vorfeld der Echo-Verleihung habe sich inzwischen als wichtiges Netzwerktreffen für die Musikbranche etabliert und biete zudem ein Forum zum intensiven Austausch von Musikwirtschaft, Politik und Medien.Carsten Brosda, der Hamburger Senator für Kultur und Medien, verlautete: "Wir leben in aufregenden Zeiten, die auch an der Musik nicht spurlos vorbeigehen. Die Musikstadt Hamburg lebt von herausragenden Orten wie der Reeperbahn oder der Elbphilharmonie, vor allem aber braucht sie die Musikerinnen und Musiker, die Werke schaffen und zur Aufführung bringen." In ihrer Arbeit stecke "jene Kraft der Kunst, die wir aktuell so dringend brauchen. Aufgabe der Politik ist es, ihr zur Entfaltung zu verhelfen." Das Reeperbahn Festival folge diesem Denken, sei "international, global ausgerichtet und offen"."Dass wir bei Veranstaltungen wie der Reeperbahn Festival Echo Edition gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten verbessern können, ist deshalb heute wichtiger denn je", so Brosda. Alexander Schulz , Geschäftsführer Reeperbahn Festival, fügte an: "Mit der heutigen Veranstaltung sind wir auch in den musikwirtschaftlichen Wahlkampf gestartet, der unmittelbar vor der Bundestagswahl beim Reeperbahn Festival vom 20. bis 23. September seinen Höhepunkt finden wird. Es ist deutlich geworden, dass alle Teilmärkte in der Musikwirtschaft Forderungen an Politik und Verwaltung haben, die bisher nur teilweise oder noch gar nicht in die Parteiprogramme Einzug gefunden haben."Bis zum 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, gelte es, vor allem auch den wirtschaftlichen Stellenwert von Musik gegenüber den konventionellen Branchen deutlich zu machen. "Denn nur so kann Verständnis für die Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen im digitalen Zeitalter für Musik- und andere Inhalte-Branchen forciert werden", so Schulz.

Quelle: MusikWoche

