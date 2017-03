Redbird empfiehlt sich als Servicepartner

Großansicht Bieten ihre Dienste an: Kolja Pfeiffer und Nadine Krämer Bieten ihre Dienste an: Kolja Pfeiffer und Nadine Krämer

Nadine Krämer und Kolja Pfeiffer vom Kölner Akustik-Pop-Duo Johna, das MusikWoche bereits Mitte 2014 vorstellte, wollen mit ihrer frisch gegründeten Firma Redbird Music anderen Künstlern unter die Arme greifen. "Braucht eine Band heutzutage noch ein kleines Label?" Das fragen sie auf ihrer neuen Website, und sie geben auch gleich die Antwort: "Eigentlich nicht."Doch auf www.redbird.de gehen Krämer und Pfeiffer ins Detail und differenzieren: "Welche Band macht ihr Booking, ihre Studioaufnahmen, ihre Pressung, ihre Releases, ihre Rezensionen, ihre Promotion, ihre Kontakte, ihre GEMA nicht selbst? Und welcher Künstler gibt schon gerne Einnahmen oder Rechte ab? Und doch: Wir selbst wollten immer zu einem Label."Dieses Ziel war Anfang 2016 erreicht, als Johna einen Vertrag bei der 7us Media Group unterschrieben, die das Album "The Long Way Home" am 11. März 2016 veröffentlichte."Wir wollten Einnahmen teilen, Rechte abgeben, denn wir wollten Zeit für Musik haben", sagen Krämer und Pfeiffer. "Wir wollten jemanden, der an uns glaubt und der uns unterstützt. Der uns den nächsten Schritt ermöglicht und uns das Gefühl gibt, auf dem richtigen Weg zu sein."Diesen Service bieten die beiden auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung nun mit Redbird Music, ihrer eigenen Firma, an. Redbird besorgt das Booking für Johna sowie für T.A.S., eine deutsche Band um die Sängerin Bianca Preché.Für die 23-jährige Sängerin Sihna Maagé aus Wermelskirchen bei Köln ist Redbird auch Labelheimat. Ihre erste EP erschien unter dem Titel "Summerlove" Anfang Februar mit fünf Tracks bei Redbird - ein vielversprechendes Debüt mit modernem Pop-Groove und starker Stimme. Kaufen kann man diese EP wie auch die Johna-Produktionen sowie andere Merchandise-Artikel im Shop auf der professionell gestalteten Redbird-Website."Wir mögen viel, können aber Singer/Songwriter, Handgemachtes und Authentisches und damit alles, was auch auf kleinen Bühnen umsetzbar ist", sagen Nadine Kramer und Kola Pfeiffer, und damit dürften Sihna Maagé und T.A.S. bei Redbird im richtigen Hafen angedockt haben. "Natürlich sind wir immer auch offen für Künstler, die sich angesprochen fühlen, aber aus einer anderen musikalischen Richtung kommen."

Quelle: MusikWoche

