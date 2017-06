Red Bull Music Academy kehrt nach Berlin zurück

Zum 20-jährigen Jubiläum findet die Red Bull Music Academy vom 8. September bis 12. Oktober 2018 in Berlin statt, wo die um die Welt reisende Mixtur aus Konzerten, Clubnächten, Ausstellungen, Gesprächsrunden und Workshops1998 gestartet war. In der Zwischenzeit gastierte der Veranstaltungsreigen unter anderem in Tokio, New York, Melbourne, Kapstadt, São Paulo und Montréal.Der Bewerbungsbogen steht auf der Website der Academy zum Download bereit und muss bis zum 4. September per Post verschickt werden. Zusätzlich müssen Interessenten eine musikalische Hörprobe einsenden - entweder als CD zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen oder als Upload. Aus allen Bewerbungen wählt eine Jury anschließend das Teilnehmerfeld aus, welches Anfang 2018 bekanntgegeben werden soll.Die Red Bull Music Academy will Künstlern "aller Genres, Generationen und Nationalitäten neue Perspektiven auf Musik" vermitteln. Pro Academy-Jahr werden 60 ausgewählte Teilnehmer eingeladen. Sie besuchen Lectures mit Künstlern, die Musikgeschichte geschrieben haben, tauschen in nächtelangen Studiosessions Wissen und Erfahrungen aus und feilen mit Gleichgesinnten vom anderen Ende der Welt an Musik. Währenddessen finden in der gastgebenden Stadt vier Wochen lang öffentliche Veranstaltungen, Konzerte und Clubnächte der Red Bull Music Academy statt. So eröffne sich ein Ort, "an dem einflussreiche Künstler und eine neue Generation voneinander lernen".Die Red Bull Music Academy lädt Musiker, DJs, Produzenten und Sänger "aller Genres und Fähigkeitsniveaus" dazu ein, sich für die kommende Ausgabe in Berlin zu bewerben, wo vor 20 Jahren alles begann:Die "Lecture-Couch" der Red Bull Music Academy wurde 1998 in der Fabriketage eines Friedrichshainer Hinterhofs mit einem ausführlichen Gespräch mit der Detroiter Echno-Legende Jeff Mills eingeweiht. Mit der Rückkehr in die deutsche Hauptstadt zum runden Jubiläum wollen die Academy-Organisatoren einen Ort würdigen, "der kreativen Menschen die Möglichkeit bietet, sich zu entfalten und ihre Kunst weiterzuentwickeln".Und Berliner Musikgrößen wie Modeselektor Moritz von Oswald , Dixon, Mo und Carsten Nicolai hätten über die Jahre "als Lecturer oder Mitglieder des Studioteams" die Academy weltweit begleitet. Academy-Absolventen wie Nina Kraviz, Objekt, Robot Koch und Xosar hätten zudem ihrerseits die Berliner Musikszene beeinflusst.Pünktlich zum Beginn der Bewerbungsphase ist auch die jüngste Ausgabe von "Various Assets - Not For Sale" erhältlich, eine Sammlung von Tracks, die im Rahmen der Red Bull Music Academy in Montréal entstanden sind. Zu hören sind Mitglieder des Studioteams wie Thundercat, Just Blaze, "Mad" Mike Banks, Matías Aguayo, Dorian Concept, Lucrecia Dalt, Branko oder Marco Passarani sowie "die gesamte Klasse von 2016".

