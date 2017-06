recordJet und Paper Plane lassen Alice Merton auf Gold-Höhe steigen

Großansicht Feierten in Berlin (von links): Clifford Muthukumarana (Apple Music), Jörg Peters (Apple Music), Christoph Kranz (recordJet), Naja Detreköy (recordJet), Max Schneider (recordJet), Carolin Wohlschlögel (recordJet), Oliver Merton, Houwaida Goulli (recordJet), Nicolas Rebscher (Produzent), Maximilian Stolarow (3F Farbfilmfabrik), Alice Merton, Lucas Heiby (Band), Susann Bosslau (Design), Paul Grauwinkel (Management/Paper Plane Records Int.), Raphael Kayser (Invest in Stars), Simon Kramer (Band), Bastian Völkel (Band), Jorin Zschiesche (recordJet), Timo Bloom (Hair & Make Up), Sina Wahnschaffe (BMG Rights Management), Daniel Pittner (BMG Rights Management), Marie Heimer (Spotify), Dilara Balantekin (Spotify), Nina Rabe (Spotify), Sascha ?Busy? Bühren (Mastering), Klaus-Peter Matziol (Peter Rieger Konzertagentur), Sebastian von Reitzenstein (BMG Rights Management) und Stefan Güntner (Peter Rieger Konzertagentur) (Bild: Marlen Stahlhuth, Paperboats) Feierte in Berlin: Alice Merton (vorne, siebte von links) mit ihrem Team (Bild: Marlen Stahlhuth, Paperboats)

In der Anna Hirsch Bar in Berlin überreichten recordJet und Paper Plane Records der deutsch-britischen Sängerin Alice Merton jüngst einen Gold-Award für die Single "No Roots" Die Single, die im Februar 2017 auf den Markt kam, hält sich bereits seit 19 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort bis auf den zweiten Platz."Ich bin unfassbar stolz auf jede Einzelne und jeden Einzelnen im Team Alice", erklärt Jorin Zschiesche , Gründer recordJet: "Eine solche Leidenschaft für die Künstlerin und ihre Musik hat den Grundstein für diesen Erfolg gelegt." Insbesondere dankte Zschiesche Apple Music und Spotify für die Unterstützung. Erst kürzlich hatte Alice Merton eine exklusive Session für den schwedischen Streamingdienst eingespielt. Derzeit arbeitet die Newcomerin Alice Merton an ihrem Debütalbum, das 2018 auf ihrem zusammen mit Paul Grauwinkel betriebenen Label Paper Plane Records erscheinen soll. Im Sommer spielt die Sängerin außerdem auf einigen Festivals wie dem Tollwood Festival, dem Berliner Lollapalooza Festival oder dem SWR 3 New Pop Festival.

Quelle: MusikWoche

