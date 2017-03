Record Store Day veröffentlicht Jahresliste

Großansicht Steuert posthum exklusive Veröffentlichungen zum Record Store bei: David Bowie (Bild: Jimmy King) Steuert posthum exklusive Veröffentlichungen zum Record Store bei: David Bowie (Bild: Jimmy King)

Rund einen Monat vor dem Record Store Day, der 2017 am 22. April stattfindet, gaben die Organisatoren eine Liste mit den exklusiven Veröffentlichungen zum Aktionstag bekannt.Unter den Limited Editions befinden sich Werke einiger verstorbener Musiker: So steuert unter anderem David Bowie eine Picture Disc zu "Without You I'm Nothing" von und mit Placebo im 12-Inch-Format bei. Prince wird mit fünf verschiedenen 12-Inches geehrt und Sharon Jones & The Gospel Wonders sind mit einer 7-Inch zu "Heaven Bound / Key To The Kingdom" vertreten.Daneben finden sich unter den über 500 Veröffentlichungen Alben und Singles von Acts wie Pink Floyd, Neil Young oder Iggy Pop. Aus Deutschland sind Bands wie Fettes Brot, Olli Schulz & Der Hund Marie oder Madsen mit exklusiven Vinyl-Veröffentlichungen dabei.Auf den Internetseiten des deutschen Record Store Days kann man die vollständige Liste der Schallplatten sehen. Dort werden außerdem die über 220 teilnehmenden Plattenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt, in denen es die Sonderveröffentlichungen ab dem 22. April zu kaufen geben soll. Auf der Homepage des internationalen Aktionstages sind die Listen für die jeweiligen Länder zu finden.Neben Universal Music Warner Music und Sony Music treten hierzulande außerdem Cargo Groove Attack und der Bundesverband Musikindustrie als Partner des Record Store Days auf.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen