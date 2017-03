Record Store Day ernennt St. Vincent zur Botschafterin

Großansicht Nimmt ihre Rolle als Botschafterin ernst: St. Vincent (Bild: Record Store Day) Nimmt ihre Rolle als Botschafterin ernst: St. Vincent (Bild: Record Store Day)

Die Sängerin St. Vincent fungiert 2017 als internationale Schirmherrin des Record Store Days, der am 22. April bereits zum zehnten Mal stattfindet. In den Jahren davor bestritten Jesse Hughes (Eagles Of Death Metal, 2009), Joshua Hommes (Queens Of The Stone Age, 2010), Ozzy Osbourne (2011), Iggy Pop (2012), Jack White (White Stripes, Raconteurs, 2013), Chuck D (2014), Dave Grohl (2015) und Metallica (2016) dieses Amt."Mit großem Respekt und Demut nehme ich den Posten an", erklärte die Sängerin. In einem Video kann man sehen, wie sie sich auf das Amt vorbereitet.Laut popup , den deutschen Initiatoren für den internationalen Aktionstag, erscheint am 27. März eine Liste mit den exklusiven Releases für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Zur Einstimmung auf den Record Store Day veranstaltet popup zudem hierzulande schon am 13. April wie im Vorjahr eine Warm Up Night, bei der die schwedische Band Tiger Lou und Sauropod aus Norwegen im Hamburger Knust spielen. Als Neuheit wollen die Initiatoren 2017 ein begleitendes Magazin zum Record Store Day herausgeben.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen