Record Store Day 2017 sorgt im Fachhandel für Sonderkonjunktur

Am 22. April 2017 stieg der zehnte Record Store Day. In Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen 237 Plattenläden an dem Aktionstag teil, weltweit mehr als 3500. Die Musikunternehmen hatten 538 exklusive Veröffentlichungen für den Record Store Day vorbereitet, der Fachhandel im deutschsprachigen Raum steuerte laut den deutschen Organisatoren von popup zudem rund 80 Konzerte und Events in den Plattenläden bei.Im Handel sorgte das alles für zumeist gute Stimmung, Umsatzspitzen und zusätzliche Kunden, wie eine Umfrage von MusikWoche zeigt. Auch die Verfügbarkeit der Sonderveröffentlichungen scheint besser als in manchen Vorjahren ausgefallen zu sein."Der Zuspruch der Kunden war wieder gigantisch", berichtet Stephan Schulz vom Berliner Dodo Beach. "Wir sind sehr zufrieden, da wir immer kaum glauben können, dass sich eben dieser Zuspruch noch steigern lässt. Das gilt natürlich auch für den Umsatz ...", lässt Schulz wissen."Kann sein, dass bei uns 'auf dem Land' alles etwas gemütlicher zugeht als zum Beispiel in der Hauptstadt, aber wir waren sehr zufrieden mit dem Record Store Day", bilanziert Edmund Epple von Discy - Musik Buch Film in Landsberg/L.: "Sicher ist das im Vorfeld immer ein gewaltiger Arbeitsaufwand, aber sowohl was Kundenfrequenz als auch was Umsatz betrifft, wurden wir dafür belohnt. Wir lagen wieder 50 Prozent über Vorjahr und hatten damit den besten Record Store Day bis dato überhaupt." Epple zeigt sich auch mit der Verfügbarkeit der Sonderauflagen zufrieden: "Die Liefersituation war im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend in Ordnung." Das wichtigste aber seien "viele nette Kunden, viele tolle Gespräche, neue Bekanntschaften und keine Ausschreitungen", analysiert Epple."Der Zuspruch seitens der Kunden war auch dieses Jahr wieder unglaublich", fassen Christof Jessen und Andre Frahm von Michelle Records in Hamburg zusammen. "Schon im letzten Jahr dachten wir, mehr geht nicht", nun aber habe man zum Record Store Day 2017 bereits um 9.00 Uhr eine Warteschlange von rund 150 Metern Länge vor dem Laden beobachten können. "Dementsprechend war der Umsatz auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gut."Die beiden Michelle-Macher werten auch Preise und Verfügbarkeit der Sonderveröffentlichungen positiv: "Hervorheben sollte man, dass die Preisgestaltung und auch die tatsächliche Liefersituation sich eindeutig in positive Richtung entwickelt haben. Dafür ein großes Dankeschön an unsere Vertriebspartner."Hingegen weisen sie Einwände als "Unsinn" zurück, nach denen sich der Record Store Day von seinen Ursprüngen entfernt habe und es nur noch unwichtige Wiederveröffentlichungen zu überzogenen Preisen geben würde: "Kein Laden ist gezwungen, Unwichtiges und Überteuertes zu bestellen. Die Ursprungsidee des Record Store Days war und ist es, den Plattenläden zu helfen, Umsatz zu generieren." Mit welchen Platten man das möchte, und mit welchen nicht, liege in der Hand der Läden selber. "Und fairerweise muss man sagen, dass die Majors auch diesmal wieder preislich deutlich freundlicher unterwegs waren als so mancher Indie", fassen Jessen und Frahm zusammen."Nach dem ersten Feedback sind AMM-Plattenläden mit dem Zuspruch zum diesjährigen Record Store Day insgesamt sehr zufrieden", fasst Marcus-Johannes Heinz zusammen, Geschäftsführer der Handelskooperation Aktiv Musik Marketing (AMM) . Heinz berichtet, dass die AMM-Mitglieder am Aktionstag zusätzliche Käuferschichten erreicht hätten. "Auch 2017 haben wieder viele Sammler, die sonst eher selten den Weg in einen Plattenladen finden, die Chance genutzt, eine der Limiteds zu ergattern."25 der insgesamt 60 Plattenläden im AMM hätten am Record Store Day 2017 teilgenommen. Kritisch sehen die AMM-Händler derweil laut Heinz die Entwicklung abseits des stationären Geschäfts am Record Store Day: "Verwundert beziehungsweise verärgert hat einige Händler, dass Limiteds so schnell zu Spekulationsobjekten im Netz geworden sind und dort mitunter zum Vielfachen des Ladenpreises verkauft wurden, während sie im Laden noch vorrätig waren."Diese Entwicklung stößt auch Karsten Krämer vom Frankfurter Fachgeschäft CDs am Goethehaus sauer auf: Es sei ärgerlich, wenn, wie von ihm am Morgen des Record Store Days zur Öffnung des eigenen Geschäfts im Netz nachgeprüft, schon zum Start des Aktionstags sofort von "angeblichen" Privatanbietern Produkte des Record Store Days zu "Mondpreisen" angeboten werden, klagt Krämer. "Aber das ist die Schizophrenie des Alltags!"Dennoch zeigt sich Krämer mit dem Erfolg des Record Store Days "sehr zufrieden" und berichtet von "viel mehr Kunden", die nachgefragt oder sich im Geschäft selbst "ins Getümmel stürzten". Der Umsatz mit Vinyl sei um rund 50 Prozent gestiegen, auch das nicht-limitierte Vinyl-Programm habe sich besser verkauft, so dass er im Vergleich zum Record Store Day 2016 nominal ein Umsatzplus von 24 Prozent verbuchen konnte. Krämer merkt jedoch an, dass diese Kunden zumeist "Einmalkunden" seien, die sein Fachgeschäft in der Regel nur zu solchen Events besuchen würden und sich teils mit dem Kommentar "bis nächstes Mal" verabschieden würden: "In diesem Sinne freuen wir uns natürlich auf die Plattenladenwoche 2017."Von einer "rundum gelungenen Veranstaltung" berichtet Heinz Bross von Rimpo in Tübingen: Er habe "selten eine solche Ansammlung interessierter und stressfreier Musikliebhaber erlebt". Das führt Bross unter anderem auf die Liefersituation zurück: "Wir konnten fast alle Wünsche erfüllen", nur ein paar Exemplare "der Grateful Deads hätten wir noch verkaufen können ...". Angesichts der "unglaublichen Fülle" an Titeln zum Record Store Day habe man bei Rimpo ein Umsatzplus von rund 15 Prozent zum Vorjahr verbuchen können - "und diese Woche geht es sicher noch weiter". Zudem verlängerte das Rimpo-Team des Aktionstag vor Ort um eine Kooperation mit dem Tübinger Zuckerbäcker: "Für 'gute' RSD-Kunden und Käufer gab es Gutscheine für Espresso, Eis und Kuchen!"Den "höchsten Umsatz aller Zeiten" erzielte Günter Seewald von Mono in München, allerdings auch beim bislang höchsten Wareneinsatz", wie er einräumt. Zudem zählte Seewald "weniger Kunden als in den beiden Vorjahren". Dem Record Store Day 2017 gibt er deshalb die Schulnote "2 minus". Für ihn steht fest: "Ich bin nächstes Jahr wieder dabei."Das gilt auch für Thiemo Brüll von Ludwig Beck in München, der den Record Store Day als "tolle Sache" lobt: "Nächstes Jahr machen wir sehr gerne wieder mit!" Das auf Klassik, Jazz und Weltmusik spezialisierte Fachgeschäft war bei der zehnten Ausgabe des Aktionstags "erstmals mit von der Partie und wir konnten an einem Tag stramme drei Viertel des eingekauften RSD-Sortiments an glückliche Kunden verkaufen", beichtet Brüll von dichtem Gedränge direkt am Morgen nach Öffnung des Ladens. "Etliche Besucher waren sogar zum ersten Mal bei uns und gaben uns sehr gutes Feedback für die Auswahl auch des Standardrepertoires an Vinyl."

Quelle: MusikWoche

