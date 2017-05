Record Bird sammelt frische Gelder ein und verpflichtet Stefan Baumschlager

Im April 2015 gründeten Andreas Mahringer, Thomas Patterer, Alexander Baumann, Arnold Graf und Christoph Kregl in Wien Record Bird . Gut ein Jahr nach einer ersten Finanzspritze im mittleren sechsstelligen Bereich mit Investor Niko Alm (Vice CEE, Virtue) sowie dem Business-Angel-Netzwerk startup300 hat Record Bird nun eine zweite Investmentrunde abgeschlossen.Als Geldgeber seien bestehende und neue Investoren aus dem Umfeld von startup300 dabei, heißt es aus Wien. Mit Details zum Volumen hält sich das Unternehmen auch auf Nachfrage bedeckt, "Music Business Worldwide" schätzt aber erneut auf einen sechsstelligen Betrag.Mit den frisch eingeworbenen Geldern will das Wiener Start-up nun auch international wachsen und zudem die bereits veröffentlichte iOS-App und eine Android-Version ergänzen. "Wir haben unsere erste Finanzierung genutzt, um ein starkes Produkt zu kreieren", lässt Gründer und Geschäftsführer Andreas Mahringer wissen. "29 Prozent unserer User nutzen die App mindestens einmal pro Tag. Nun ist es an der Zeit, unsere Vision mit allen Musikliebhabern rund um die Welt zu teilen."Zudem holt das Unternehmen den zuvor für YouTube tätigen Stefan Baumschlager an Bord: Baumschlager übernimmt passend zu den Wachstumsplänen den Posten eines Head of Growth. "Um das nächste Level zu erreichen, braucht es auch die richtigen Leute", weiß Mahringer. Baumschlagers Erfahrungen seien "sehr wertvoll für uns und wir fühlen uns beflügelt und zugleich geehrt, dass Stefan nun Teil unseres Teams ist".Der für Nutzer kostenlose Onlinedienst hat es sich zum Ziel gesetzt, Nutzer über Neuerscheinungen ihrer Lieblingskünstler zu informieren und verspricht dazu eine einfache und elegante Lösung. Record Bird sei als Service für Musikliebhaber und für Musikschaffende von Nutzen, erläutert Baumschlager auf Nachfrage von MusikWoche. "Da wir verstärkt Nutzen für Musikschaffende schaffen wollen, werde ich mich auf Partnerschaften mit Künstlern, Labels und Musikplattformen fokussieren. Aufgrund meiner langen Arbeitserfahrung im englischsprachigen Raum werde ich mich in erster Linie um UK und USA, aber natürlich auch um Deutschland kümmern."Stefan Baumschlager kam Anfang 2015 von Rdio zur Google-Tochter YouTube, wo er als Manager of Music Publishing Partnerships fungierte. Der Österreicher studierte Radiowesen an der Westminster University in London und hat einen Master-Abschluss in Communications. Nach dem Studium war er bei Radiostationen wie Ministry Of Sound Radio, Jazz FM und Smooth FM tätig. 2006 stieß er zum Team von Last.fm und stieg binnen fünf Jahren bis zum Head of Music der Musikplattform auf. Im März 2012 wechselte Baumschlager dann als Head of European Partnership zu Rdio und begleitete die Markteinführung des Streamingportals in Europa.

