RCA Deutschland kümmert sich um Guano-Apes-Jubiläum

Großansicht Feiern das Jubiläum der Guano Apes (von links): Markus Hartmann (Geschäftsführer Celsius Management), Stephanie Baudler (Celsius Management), Willy Ehmann (SVP Frontline Domestic GSA), Regina Maier (Marketing Coordination Manager AOR), Ben Hiltrop (Manager Print Promotion), Henrik Gümoes (A&R Director AOR), Dennis Poschwatta, Sandra Nasic, Henning Rümenapp, Stefan Ude (alle Guano Apes), Markus Roth (Director Digital Frontline Domestic), Nikolett Szappanos (Digital Manager AOR), Susanne Schrader (Product Manager RCA Deutschland), Arndt Sedler (Marketing Director AOR), Tanja Krauss (Legal Manager), Andrea Grimmer (Senior Manager TV Promotion) und Hubert Sturm (Junior Digital Manager AOR) (Bild: Sony Music) Feiern das Jubiläum der Guano Apes (von links): Markus Hartmann (Geschäftsführer Celsius Management), Stephanie Baudler (Celsius Management), Willy Ehmann (SVP Frontline Domestic GSA), Regina Maier (Marketing Coordination Manager AOR), Ben Hiltrop (Manager Print Promotion), Henrik Gümoes (A&R Director AOR), Dennis Poschwatta, Sandra Nasic, Henning Rümenapp, Stefan Ude (alle Guano Apes), Markus Roth (Director Digital Frontline Domestic), Nikolett Szappanos (Digital Manager AOR), Susanne Schrader (Product Manager RCA Deutschland), Arndt Sedler (Marketing Director AOR), Tanja Krauss (Legal Manager), Andrea Grimmer (Senior Manager TV Promotion) und Hubert Sturm (Junior Digital Manager AOR) (Bild: Sony Music)

Am 6. Oktober 2017 veröffentlicht die Sony-Music -Division AOR-Labelgroup auf dem Label RCA Deutschland eine neue Version des Debütallbums "Proud Like A God" , mit dem die Guano Apes vor 20 Jahren ihren Durchbruch geschafft haben.Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum erscheint nun das Album als neu aufgenommene, remixte, remasterte und um zahlreiche unveröffentlichte Bonustracks ergänzte "Anniversary Edition", kündigt Sony Music an."Die Guano Apes haben den Sound der späten Neunziger-Jahre-Generation geprägt", weiß Willy Ehmann , Senior Vice President Sony Music Frontline Domestic GSA. "Ihre Musik war nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland erfolgreich, ein Aushängeschild für gute und erfolgreiche Rockmusik 'Made in Germany'. Es gibt nur wenige Bands, die zwei Jahrzehnte in Originalbesetzung zusammen geblieben und heute noch intakt sind. Umso schöner, dass wir heute - auch als Firma, die alle Werke der Band veröffentlicht hat - mit ihnen dieses Jubiläum feiern dürfen."Für Markus Hartmann , Geschäftsführer Celsius Management, gehören die Guano Apes auch 20 Jahre nach dem "Meilenstein", der ihr Debütalbum war, zu den wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Rockbands. "'Proud Like A God XX' vereint die ungestüme Kraft der frühen Jahre mit hoher musikalischer Professionalität. Das großartige, neue Album erneut mit dem hochmotivierten Team von Sony Music zu vermarkten, ist uns eine Freude."

Quelle: MusikWoche

