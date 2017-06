Rattle erhält Ehrennadel der GEMA

Der Dirigent Sir Simon Rattle erhielt am 23. Juni 2017 die GEMA -Ehrennadel. Bei der Verleihung, die in der Berliner Philharmonie stattfand, hielt Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Laudatio.Vor rund 100 versammelten Gästen lobte Grütters die einzigartige Persönlichkeit von Sir Simon Rattle. Er habe den Kulturstandort Deutschland um ein Vielfaches reicher gemacht. Harald Heker , Vorstandsvorsitzender GEMA, begründete die Verleihung an Rattle vor allem mit dem sozialen Engagement des Künstlers. Neben der Tätigkeit als Dirigent unterstützt Sir Simon Rattle zahlreiche Projekte. So rief er unter anderem das Education-Programm ins Leben, das vielen Menschen erstmals einen Zugang zur Musik ermöglicht."Ich bin stolz, Teil der GEMA zu sein", erklärte wiederum Sir Simon Rattle, der als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker fungiert: "Denn die GEMA kümmert sich um die Musikautoren, was wirklich wichtig ist. Denn es ist zwar schön, über große Orchester Reden zu schwingen, aber was wären wir ohne die Komponisten? Nichts."

Quelle: MusikWoche

