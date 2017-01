Rapper beherrschen französische Albumcharts

Zurück an der Spitze: "L?Ovni" ("Das UFO") von Jul

Zum Jahresbeginn zogen vor allem die Verkäufe von Rap-Produktionen an. Und sieben der zehn erfolgreichsten Longplayer in Frankreich standen schon einmal auf Platz eins, zwei weitere haben als Spitzenposition die Zwei erreicht.Rapper Jul kehrt mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast) vom zweiten auf den ersten Platz zurück; Nekfeu klettert mit seinem Nummer-eins-Album "Cyborg" (Polydor/Universal Music) von fünf auf zwei; "Dans La Légende" vom Rapduo PNL (QLF/Musicast) war schon vor längerer Zeit Spitzenreiter und steigt nun wieder von 17 auf fünf in die Top Ten ein. Auch Rapper Soprano legt mit "L'Everest" (Warner Music) - bisherige Spitzenposition: zwei - wieder zu, und zwar von neun auf sieben. In die Top Ten kehrt auch Vianney per Lift von zwölf auf neun mit seinem gleichnamigen Album zurück (Tôt ou Tard), bisheriger Spitzenplatz: vier.Unverändert auf vier steht das frühere Nummer-eins-Album "Tout Le Bonheur Du Monde" (Play On/Warner Music) von der Castingband Kids United. Unverändert auf sechs: der elsässische Akkordeonist Claudio Capéo mit seinem gleichnamigen Longplayer (Jo & Co/Sony Music), bisherige Spitzenposition: zwei.Der bisherige Platzhirsch M. Pokora fällt mit "My Way" (TF1/Sony Music) von eins auf drei; für "Encore Un Soir" von Céline Dion (Sony Music), ein weiteres ehemaliges Nummer-eins-Album, geht es runter von drei auf acht. Und "&" (Columbia/Sony Music) von Julien Doré fällt ab von acht auf zehn.In den Top 100 der kombinierten französischen Albumcharts der Erhebungswoche vom 30. Dezember 2016 bis 6. Januar 2017 findet sich kein einziger Neueinsteiger.Bei den rein physischen Albumverkäufen steht M. Pokora mit "My Way" nach wie vor auf der Eins, gefolgt von Kids United mit "Tout Le Bonheur Du Monde" auf zwei, Jul mit "L'Ovni" auf drei, Céline Dion mit "Encore Un Soir" auf vier sowie Claudio Capéo mit "Claudio Capéo" auf fünf.Anders sieht es bei den Albumdownloads aus. Dort bleiben die ersten vier Plätze unverändert: "Cyborg" von Nekfeu steht weiterhin auf eins, "L'Ovni" von Jul auf zwei, "Vianney" (Wagram) von Vianney auf drei und "&" (Columbia/Sony Music) von Julien Doré auf vier. Bemerkenswert ist der Downloaderfolg des Klassikalbums "Camille & Julie" (Warner Classics/Warner Music) der Streicher-Schwestern Camille und Julie Berthollet auf Platz fünf - das in den kombinierten Albumcharts auf 19 und bei den rein physischen Verkäufen auf 13 steht, mit steigender Tendenz.Bei den Trackdownloads setzt sich "I Feel It Coming" von The Weekend Feat. Daft Punk (Universal Music) an die Spitze, während "Lost On You" von LP von eins auf drei fällt und sich "Human" von Rag'n'Bone Man (Sony Music) auf Platz zwei hält. Neu auf vier dabei ist "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie (Warner Music). Neu auf fünf: "Je M'En Vais" von Vianney (Wagram) auf fünf.In den Streamingcharts belegt Nekfeu mit "Mauvaise Graine" weiterhin Platz eins. "Tchikita" von Jul (D'Or et de Platine/Musicast) fällt von zwei auf drei; "Starboy" von The Weeknd feat. Daft Punk (Warner Music) fällt von vier auf fünf, während "24k Magic" (WEA/Warner Music) von Bruno Mars auf vier wieder im Spitzenfeld auftaucht. Neu auf zwei dabei ist der Rapper MHD mit "Afro Trap Part. 7 (La Puissance)" (Capitol/Universal Music).Im Radio setzt sich "Rockabye" von Clean Bandit (Warner Music) von zwei in der Vorwoche an die Spitze. "On Dirait" von Amir (Warner Music) fällt von eins auf zwei; "24k Magic" von Bruno Mars steigt von vier auf drei. Für "Mon Everest" von Soprano feat. Marina Kaye (Warner Music) geht es aufwärts von fünf auf vier. Neu dabei auf fünf: "Don't Wanna Know" von Maroon 5 (Universal Music).Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen