Rap beherrscht die französischen Charts

Rapper der Woche dank YouTube: Mister V mit "Double V"

Mit sieben Alben in den Top Ten erreicht das Rap-Segment in Frankreich einen neuen Rekordwert. Aber auch der deutsche Exportartikel Rammstein platziert sich prominent: Bei den rein physischen Verkäufen besetzt das Album "Rammstein: Paris" (Mercury/Universal Music) Platz zwei, während es bei den Albumdownloads lediglich für Rang 25 reichte. Zusammen genommen ergibt das einen Neueinstieg auf Platz 13 derfür die Erhebungswoche vom 20. bis 26. Mai.Auf Rang drei steigt Benjamin Biolay mit "Volver" (Barclay/Universal Music) neu in die Kombicharts ein.Aber dann die Rapper: sieben Longplayer in den Top Ten, elf unter den 20 stärksten Bestsellern. Neueinsteiger auf Platz eins ist Yvick Letexier alias Mister V mit seinem Debütalbum "Double V" (Hey Pelo/Musicast). Mit gut 300 Millionen Abrufen auf seinem YouTube-Channel ist der Comedian und Rapper einer der erfolgreichsten Social-Media-Stars in Frankreich. Neu dabei ist auch Naps aus Marseille mit seinem zweiten Album, "Pochon Bleu" (Believe/Musicast), das in der Erhebungswoche mit 2976 physischen Verkäufen, 1134 Downloads und 7011 Streamingabrufen - insgesamt also mit 11.121 Einheiten - auf Rang vier einsteigt.Dritter Rap-Neueinsteiger ist das Duo DTF mit "Sans Rêve" (QLF/Musicast) auf der Sechs. Dafür reichten insgesamt 8.856 Einheiten - 1024 Downloads, 1986 CDs und 5846 Streamingabrufe. Als vierter Neueinsteiger aus dem Rapsegment platziert Kalash Criminel sein Mixtape "Oyoki" (Def Jam/Universal Music) auf acht - mit insgesamt 8084 gezählten Einheiten, davon 839 Downloads, 1254 CDs und 5991 Streamingabrufe.Weiter mit den Rappern: Damso, mit "Ipséité" (Capitol/Universal Music) Spitzenreiter der Vorwoche, steht jetzt auf zwei. Sofiane, mit "Bandit Saleté" (Capitol/Universal Music) in der Vorwoche auf zwei neu eingestiegen, fällt auf fünf. Julien Schwarzer alias Sch, mit "Deo Favente" (Capitol/Universal Music) vor zwei Wochen Spitzenreiter, fällt von drei auf neun, kann sich aber damit trösten, dass "Deo Favente" nach knapp vier Wochen für mehr als 50.000 verkaufte Einheiten Goldstatus eingefahren hat.Auf dem absteigenden Ast: "Divide" von Ed Sheeran (Warner Music) von sechs auf sieben, "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von Vianney von acht auf zehn. Harry Styles, Mitglied der Gruppe One Direction, der mit seinem gleichnamigen Album (Columbia/Sony Music) in der Vorwoche auf vier einstieg, schafft jetzt nur noch Rang 25.Bei denfinden sich sieben Neueinsteiger in den Top Ten. Wie bei den Kombicharts steht Mister V mit "Double V" ganz oben, gefolgt von Benjamin Biolay mit "Volver" auf zwei, Naps mit "Pochon Bleu" auf drei und DTF mit "Sans Rêve" auf drei. Neu auf fünf dabei: Linkin Park mit "One More Light" (WEA/Warner Music), das in den Kombicharts Rang 14 erreicht.Bei denschwächelt die Rapfraktion: Mister V steigt mit "Double V" auf acht ein. Benjamin Biolay ist mit "Volver" neuer Spitzenreiter, gefolgt von "Rammstein: Paris" auf zwei. "Vianney" von Vianney halt sich auf drei, "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man bleibt auf vier. Neu auf fünf dabei: Linkin Park mit "One More Light".Auf deraus Streamingabrufen und Downloads bleibt die Spitzengruppe unverändert: "Despacito" von Louis Fonsi Feat. Daddy Yankee (Universal Music) steht in der fünften Woche auf eins, "K. Makarena" von Damso (Capitol/Universal Music) in der dritten Woche auf zwei, "Shape Of You" von Ed Sheeran (Warner Music) in der dritten Woche auf drei, "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani (Because Music) wie in der Vorwoche auf vier. Neu auf fünf dabei ist "Space Jam" von Mister V feat. Hayce Lemsi & Volts Face (Hey Pelo(/Musicast).Imgeht es für "Skin" von Rag'n'Bone Man (Columbia/Sony Music) rauf von vier auf eins. "Something Just Like This" (Sony Music) von Chainsmokers & Coldplay fällt von eins auf zwei, während "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani von vier auf drei steigt und "It Ain't Me" von Kygo (Smart) von drei auf vier fällt. "Shape Of You" von Ed Sheeran steht wie in der Vorwoche auf fünf.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

