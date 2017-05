Randvolle Arena und Gold für Enrique Iglesias

Großansicht Trafen sich zur Gold-Verleihung (von links): Tine Fassomytakis (Manager Digital Content & CRM Sony Music International), Markus Immesberger (Product Manager Sony Music International), Florian Ziesmer (Director Audience Management, Marketing/Promotion Sony Music International), Enrique Iglesias, Mathias Blühdorn (Director International Marketing Sony Music) und Bianca Mashur (Account Manager Sony Music Commercial Division) (Bild: Sony Music) Trafen sich zur Gold-Verleihung (von links): Tine Fassomytakis (Manager Digital Content & CRM Sony Music International), Markus Immesberger (Product Manager Sony Music International), Florian Ziesmer (Director Audience Management, Marketing/Promotion Sony Music International), Enrique Iglesias, Mathias Blühdorn (Director International Marketing Sony Music) und Bianca Mashur (Account Manager Sony Music Commercial Division) (Bild: Sony Music)

15 Jahre lang mussten die deutschen Fans von Enrique Iglesias auf ein Konzert des Latinpop-Stars in Deutschland warten. Am 5. Mai 2017 war es nun soweit: 17.000 Anhänger erlebten unter Ägide von Live Nation eine rund 100-minütige Show des 41-jährigen Spaniers in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena in Berlin.Bereits vor dem Konzert gab es Grund zu feiern: Das Team von Sony Music International überreichte dem Grammy-Preisträger einen Gold-Award für seine Hitsingle "Duele El Corazón". Der Song hatte Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts erreicht. Auch in Spanien landete der Sohn von Julio Iglesias damit einen Spitzenreiter.Aktuell befinde sich, wie Sony Music International anmerkt, mit "Súbeme La Radio" bereits die nächste Enrique-Iglesias-Single "auf Hitkurs" in Deutschland.

Quelle: MusikWoche

