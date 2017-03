"Rammstein: Paris" feiert Weltpremiere

In der ausverkauften Berliner Volksbühne feierte gestern Abend Jonas Akerlunds Konzertfilm "Rammstein: Paris" seine Weltpremiere. Am 23. März läuft "Rammstein: Paris" in mehr als 1.000 Kinos in 46 Ländern weltweit, davon allein in über 400 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland verantwortet NFP marketing & distribution den Verleih. Verleihchef Christoph Ott (rechts im Bild) freute sich daher sehr über den Besuch der Bandmitglieder Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christian Lorenz, Christoph Schneider und Till Lindemann (v.l.n.r.) bei der gestrigen Weltpremiere.

Quelle: Blickpunkt:Film

