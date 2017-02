Rag'n'Bone Man landet in Deutschland internationalen Newcomer-Rekord

Großansicht Als Newcomer auf dem Vormarsch: Rag'n'Bone Man (Bild: Danny North) Als Newcomer auf dem Vormarsch: Rag'n'Bone Man (Bild: Danny North)

Nachdem der britische Sänger Rag'n'Bone Man bereits mit der Single "Human" zwölf Wochen an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts verweilte, stellt der Sony-Music -Künstler nun mit dem erfolgreichen Start des gleichnamigen Debütalbums einen Rekord auf.Demnach gelang es seit 16 Jahren keinem anderen Newcomer, der außerhalb von Deutschland unter Vertrag steht, in der Startwoche hierzulande mehr Einheiten abzusetzen, heißt es bei GfK Entertainment in Baden-Baden. Die Aufzeichnungen, die die Marktforscher für diese Auswertzng zu Rate zogen, reichen zurück bis ins Jahr 2001."Der Erfolg von Rag'n'Bone Man ist beispiellos, und der Brite setzt auch 2017 ein erstes großes Ausrufezeichen", erklärt Mathias Giloth , Geschäftsführer GfK Entertainment Auch Philip Ginthör , CEO Sony Music GSA, gratuliert dem Sänger: "Der Verkaufsrekord ist ein grandioser Erfolg für diesen Ausnahmekünstler. Ich freue mich auf alles, was wir noch von ihm hören werden!" Wie in Großbritannien dürfte das Album durch den starken Absatz in der aktuellen Erhebungswoche auch hierzulande auf dem ersten Platz der Charts landen.

Quelle: MusikWoche

