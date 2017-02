Rag'n'Bone Man im Heimatmarkt auf Kurs

Mit seiner Hitsingle "Human" blieb dem Sänger Rag'n'Bone Man der erste Platz in den britischen Singlescharts verwehrt. Nun erschien das dazugehörige Album , das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Platz eins der UK-Albumcharts landen wird.Das belegen die starken Verkaufszahlen, die der "Human"-Longplayer allein in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung am 10. Februar erreichte. Laut den Chartsermittlern der Offical Charts Company konnte Sony Music von Freitagfrüh bis Sonntagnacht 70.000 Einheiten des Albums auf dem britischen Heimatmarkt des Sängers absetzen. Diese Summe errechnet sich aus den tatsächlich abgesetzten phyhsischen Tonträgern und Downloads sowie Streamingabrufen.In den britischen Trendcharts schneidet der Rag'n'Bone Man damit besser ab als die verbleibenden 19 Kandidaten aus den Top 20 zusammengezählt.

Quelle: MusikWoche

