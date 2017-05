Radiokulturpreis der GEMA an hr2-kultur und SWR4

Großansicht Freut sich auf den Radiokulturpreis der GEMA für hr2-kultur: Programmchefin Angelika Bierbaum (Bild: HR/Andreas Frommknecht) Freut sich auf den Radiokulturpreis der GEMA für hr2-kultur: Programmchefin Angelika Bierbaum (Bild: HR/Andreas Frommknecht)

Der erst zum dritten Mal ausgelobte Radiokulturpreis der GEMA geht in diesem Jahr in der Kategorie "Ernste Musik, Jazz sowie sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik" an hr2-kultur sowie im Segment der Unterhaltungsmusik an SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz. Das gab die Verwertungsgesellschaft am 15. Mai bekannt. Die Verleihung der Auszeichnungen findet am 24. Mai 2017 im Rahmen der GEMA-Mitgliederversammlung in München statt.Mit dem Radiokulturpreis will die GEMA Sender würdigen, die "mit ihrem Programm einen besonderen Beitrag zur Schaffung und Erhaltung einer lebendigen und vielfältigen Musikkultur leisten" und sich "in besonderer Weise für die Musikkulturförderung einsetzen". Für die Vergabe zeichnet bei der GEMA eine eigene Jury verantwortlich, die aus den Mitgliedern des Hörfunkausschusses besteht. In die Beurteilung fließt unter anderem die Programmvielfalt ein, aber auch Aspekte wie "der Anteil redaktioneller Beiträge mit Musikbezug, der Anteil deutschsprachiger Musik und das Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung".So lobt die Jury in ihrer Begründung für die Preisvergabe unter anderem die 87 Konzerte des hr-Sinfonieorchesters die während der Konzertsaison 2016/17 allein in Hessen stattfanden und "überwiegend live übertragen wurden", verweist aber auch auf die hr-Bigband."Die Auszeichnung mit dem Radiokulturpreis bedeutet uns sehr viel", freut sich Angelika Bierbaum, Programmchefin von hr2-kultur. "Sie ist sowohl eine Anerkennung unserer Programmstrategie - der konsequenten Nähe zum hessischen Musikleben - als auch unseres Musikrepertoires, das sich sowohl von Populärwellen als auch von rein klassikgeprägten Kulturradios unterscheidet."Beim SWR4 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz würdigt die Jury derweil deren "außerordentliches Engagement" für deutschsprachiges Repertoire. "Die beiden Wellen belegen hier die Spitzenposition. Neben traditionellem Schlager bieten sie deutschsprachigem Pop und deutschen Liedermachern in ihrer ganzen Bandbreite ein Forum."Der 2015 neu ins Leben gerufene Award ging im ersten Jahr an Bayern Klassik und Radio Fritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, 2016 erhielten WDR 3 und radioeins den Radiokulturpreis.

Quelle: MusikWoche

