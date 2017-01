Radar, Klimek und Schroer eröffnen Media Sound Boutique

Unter dem Namen Media Sound Boutique steigt ein neuer Wettbewerber in den Markt für Produktionsmusik ein. Hinter dem Angebot stehen der Songwriter und Komponisten Alex Schroer, der unter anderem bereits für Künstler wie Mobilée, Ivy Quainoo, Lena Meyer-Landrut oder Christina Stürmer aktiv war und Christian Klimek Iron Will ) sowie das Team der Radar Musik & Unterhaltungsgesellschaft aus Bochum.Die Media Sound Boutique soll die jeweiligen Expertisen der drei Gesellschafter aus Verlagswesen, Licensing, Synch, A&R und Produktion "bestmöglich für neue spannende Projekte bündeln", heißt es aus Köln, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat.Die Betreiber bezeichnen die Media Sound Boutique als "eine On-Demand-Music-Plattform für den Bereich Synch und Co." und verweisen auf eine "große und stetig wachsende Datenbank von professionell produzierter Musik und diversen Sounds, die für mediale Zwecke wie TV, Film, Radio, Hörspiele, online- und andere medienverwandte Sparten verwendet werden können". Darüber hinaus gehören auch individuelle Auftragsproduktionen zum Angebotsumfang."Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Komponisten und Partnern weitere Wege der Wertschöpfung zu erschließen", lässt Radar-Geschäftsführer Heri Reipöler wissen. Die Boutique biete Agenturen, Filmemachern und Kreativen "einen einfachen Zugang zu einem wachsenden Portfolio an Musik", verspricht Reipöler."Wer heutzutage als Kreativer im Bild-/Ton-Bereich arbeitet, braucht kurze Wege zu optimalen Ergebnissen", weiß Chris Klimek. "Wir glauben, dass wir mit der Media Sound Boutique die richtige Plattform und das optimale Setup geschaffen haben, um dem so ideal wie möglich zu entsprechen."Alle drei kümmern sich bei Media Sound Boutique um das Lizenzgeschäft, Geschäftsführer Klimek betreut zudem das Projektmanagement, Schroer den Bereich A&R & Artist Relation und Reipöler die Legal Affairs und die Administration.Auf Nachfrage von MusikWoche erläutert Klimek, dass die Media Sound Boutique ausschließlich mit eigens produzierten Tracks oder auch mit unveröffentlichten Katalogtiteln eines Autorenpools arbeite, der derzeit rund 25 Kreativschaffende zähle und ebenso wie die Library selbst stetig weiter ausgebaut werden soll: "Wir wollen zum Ende des Jahres auf mehrere Tausend Tracks aufgestockt haben."Zum Katalogumfang gehören Vocal-Songs ebenso wie Instrumentalstücke, Interludes oder Sound-Snippets. "Interessierte Produzenten dürfen sich auch gerne mit ihrem Repertoire bei uns melden." Es gebe hingegen keine Pläne, bestehende Datenbanken aufzukaufen, um schneller zu wachsen. Vielmehr baue man auf den Vorteil, das eigene Repertoire und die Autoren persönlich zu kennen und sehe deshalb gerade im On-Demand-Auftragsbereich großes Marktpotenzial.

Quelle: MusikWoche

