PwC sieht Digitalerlöse im Musikgeschäft vor physischen Umsätzen

Laut einer neuen Studie des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) hat die Musikbranche im vergangenen Jahr mit Streaming und Downloads erstmals mehr Geld erlöst (10,7 Milliarden Dollar) als durch den Verkauf physischer Tonträger (8,5 Milliarden Dollar). Zugleich waren die Umsätze mit Streaming zum ersten Mal höher als mit Downloads.Für dieses Jahr geht PwC von einer identischen Entwicklung bei Videos aus: Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime dürften höhere Umsätze erwirtschaften, als die Videoindustrie durch den Verkauf von DVDs und Blue-rays einnimmt."Wer sein Geschäftsmodell nur halbherzig digitalisiert, hat keine Chance. Unterm Strich steht die Erkenntnis, dass das Internet den klassischen Medien endgültig den Rang abläuft - was auch dadurch deutlich wird, dass mit Onlineanzeigen inzwischen mehr Geld umgesetzt wird als mit klassischer TV-Werbung", sagt Werner Ballhaus , Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation bei PwC in Deutschland.Bereits Ende April hatte die IFPI als Dachverband der Musikindustrie gemeldet, dass die Plattenfirmen jeden zweiten Dollar oder Euro im vergangenen Jahr weltweit im Digitalgeschäft eingenommen hätten: 50 Prozent der Einnahmen entfielen 2016 auf diesen Bereich. Ein Jahr zuvor waren es noch 45 Prozent, womit die Digitalumsätze aber auch schon zum wichtigsten Standbein der Musikindustrie aufstiegen. Auf physische Formate entfielen 2016 noch 34 Prozent des Umsatzkuchens, die Einnahmen aus Aufführungsrechten (plus sieben Prozent) steuerten 14 Prozent bei, und weitere zwei Prozent das Synch-Geschäft (plus 2,6 Prozent).

Quelle: MusikWoche

