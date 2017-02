PVC-Gründer Gerrit Meijer gestorben

Großansicht Zählte 1977 zu den Gründern der Punkband PVC: Gerrit Meijer (Bild: Gerrit Meijer) Zählte 1977 zu den Gründern der Punkband PVC: Gerrit Meijer (Bild: Gerrit Meijer)

Im Alter von 69 Jahren ist am 17. Februar 2017 der Berliner Punkmusiker Gerrit Meijer an einem Herzinfarkt gestorben. Mit der Band PVC schrieb er in den zweiten Hälfte der 70er-Jahre Punkgeschichte in Deutschland. Beeinflusst von englischen Bands wie den Sex Pistols oder den Vibrators gründete der 1947 als Sohn einer Deutschen und eines Niederländers geborene Meijer zusammen mit Knut Schaller, Raymond Ebert und Jürgen Dobroszczyk die Band PVC.Mit Songs wie "Wall City Rock" oder "Berlin By Night" und einem Livekonzert am Eröffnungsabend des Berliner Clubs SO36 machten sich PVC schnell einen Namen als eine der ersten deutschen Punkbands. Die Formation löste sich 1984 auf, kam aber von 1988 bis 1991 noch einmal zusammen. Ab 2006 war Gerrit Meijer mit wechselnden Musikern als PVC unterwegs.

Quelle: MusikWoche

