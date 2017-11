Pur und Live Act Music beenden Zusammenarbeit

Großansicht Macht mit Live Act Music weiter, betreut aber nicht mehr Pur: Uli Roth (Bild: Live Act Music) Macht mit Live Act Music weiter, betreut aber nicht mehr Pur: Uli Roth (Bild: Live Act Music)

Nach 20 Jahren trennen sich die Wege von Pur und Live Act Music . Die Band bedankt sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht ihrem bisherigen Manager und Live-Act-Geschäftsführer Uli Roth "das Beste für alle neuen Unternehmungen". Uli Roth und Live Act Music waren seit 1997 nicht nur für das Management von Pur zuständig, sondern auch als Veranstalter für alle Konzerte und Tourneen der Band um Sänger Hartmut Engler bis einschließlich September 2017.Die Karrierebilanz von Pur weist unter anderem fünf Echos, neun Nummer-eins-Alben in Deutschland, zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen im gesamten deutschsprachigen Raum und etliche erfolgreiche Tourneen auf. Ihre Stadionkonzerte unter dem Motto "Pur & Friends auf Schalke" erlangten Kultstatus.Der ehemalige Handball-Nationalspieler Uli Roth, mit der deutschen Mannschaft Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, begründet das Ende der Zusammenarbeit mit Pur folgendermaßen: "Nach dem ausverkauften Schalke-Konzert 2017 begann der Gedanke eines Neubeginns zu reifen und wurde nun in die Tat umgesetzt. Es heißt ja, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich finde, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich auf neue Aufgaben und Herausforderungen zu konzentrieren."Roth will künftig seine Kompetenzen nicht nur weiterhin im Musikbusiness mit Live Act Music umsetzen, sondern auch im Sportmanagement als Geschäftsführer der Sportler-Vermarktungsagentur Nummer 10.Ab dem 1. Dezember 2017 ist nun die eigens dafür gegründete Firma Abenteuerland Music Management GmbH für die Belange von Pur verantwortlich. Die nächste Tournee der Band, die am 30. November 2018 beginnt, veranstaltet die Kölner Konzertagentur Dirk Becker Entertainment , die bereits bei einigen Konzertreisen der Band als Kooperationspartner von Live Act Music mit im Boot war.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen