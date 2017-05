Publikumsmagnet Udo Lindenberg in Leipzig geehrt

Großansicht Freuten sich über den anhaltenden Zuschauerandrang in Leipzig (von links): Fabian Terboven (Think Big), Udo Lindenberg, Winfried Lonzen (ZSL Betreibergesellschaft) und Rüdiger Sachse (Känguruh Production) (Bild: Tom Schulze) Freuten sich über den anhaltenden Zuschauerandrang in Leipzig (von links): Fabian Terboven (Think Big), Udo Lindenberg, Winfried Lonzen (ZSL Betreibergesellschaft) und Rüdiger Sachse (Känguruh Production) (Bild: Tom Schulze)

Vor seinem Konzert in der Arena Leipzig am 14. Mai 2017 erhielt Udo Lindenberg einen Sold-out-Award. Gemeinsam überreichten Winfried Lonzen , Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft Rüdiger "Sascha" Sachse , Geschäftsführer des örtlichen Veranstralters Känguruh Production Konzertagentur , und Fabian Terboven vom Tourveranstalter Think Big dem Rockstar die Ehrentafel.Winfried Lonzen sagte: "Udo Lindenberg ist regelmäßig bei uns zu Gast und gehört fast schon zur Familie. Es ist immer wieder eine Freude, ihn hier zu haben. Die Shows sind jedes Mal sensationell - knapp drei Stunden Power, feinster Rock'n Roll, brillante Musiker. Und die Resonanz in Leipzig ist dementsprechend ungebrochen."Rund 11.000 Besucher verfolgten am 14. Mai das Gastspiel mit alten und neuen Songs aus Lindenbergs reichhaltigen Repertoire. Neben dem Panikorchester unterstützten ihn Sängerinnen und Sängern, Artisten und Tänzerinnen auf der Bühne bei dem Konzert, das zudem mit einer ausgefeilten Lichtshow aufwartete.Für den Wahl-Hamburger sei der Auftritt im Rahmen seiner aktuellen Tournee zum Nummer-eins-Album "Stärker als die Zeit" (DolceRita/ Warner Music ) "fast schon ein Heimspiel" gewesen, wie das ZSL-Team anmerkt. Seit 2004 war Udo Lindenberg regelmäßig in Leipzig zu Gast, trat vier Mal im Stadion, der Red Bull Arena (2014 und 2016 mit jeweils zwei ausverkauften Shows), und nun zum fünften Mal (2004, 2008, zweimal 2012, 2017) in der Arena Leipzig auf. Dabei habe er insgesamt mehr als 200.000 Besucher angezogen, wie die für beide Spielstätten zuständige ZSL Betreibergesellschaft wissen lässt.Die aktuelle Auszeichnung ist zudem bereits Lindenbergs dritter Sold-out-Award in der sächsischen Großstadt: 2012 ehrte ihn das ZSL-Team mit einem Award für zwei ausverkaufte Hallenkonzerte vor zusammen gut 20.000 Fans und 2014 für seine beiden ebenfalls randvollen Stadionshows mit insgesamt 90.000 Zuschauern.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen