Publikum und DEAG feiern Joja Wendt

Frenetisch gefeiert: Joja Wendt im Berliner Konzerthaus (Bild: Malte Lackmann)

Der Auftakt seiner Tournee unter dem Motto "Die Kunst des Unmöglichen" führte Joja Wendt nach zwei Heimspielen im Norden in Flensburg und Lübeck am 23. März nach Berlin. Im ausverkauften Konzerthaus am Gendarmenmarkt erntete der erfolgreichste deutsche Pianist", so sein neuer Live-Veranstalter DEAG Concerts , "euphorische Standing Ovations" und spielte gleich mehrere Zugaben.Die aktuelle Tournee führt Joja Wendt in diesem Frühling noch in 20 weitere Städte in Deutschland. Abschließender Höhepunkt soll am 19. September ein Auftritt in der ebenfalls schon ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg werden.In Berlin habe Wendt die Herzen des Publikums einmal mehr mit Virtuosität, Leidenschaft, Humor und Charme die Herzen des Publikums erobert sowie nicht zuletzt mit seiner Vielseitigkeit quer durch die unterschiedlichsten Genres beeindruckt, wie DEAG Concerts resümiert."Die Begeisterung des Berliner Publikums ist sensationell und gerade hier im Zentrum unserer Hauptstadt besonders emotional", freute sich Joja Wendt nach dem Konzert. "Ich versuche auf der Bühne immer alles zu geben, und möglichst viele Facetten dieses wunderbaren Instruments zu zeigen. Wenn das Publikum dann auch noch so euphorisch reagiert, sind das die schönsten Momente im Leben eines Künstlers."Auch Peter Schwenkow , Vorstandsvorsitzender der DEAG , zeigte sich begeistert und will mit Wendt längerfristig zusammen Erfolge feiern: "Joja Wendt ist der perfekte Pianist und Entertainer. Es gibt vermutlich weltweit keinen anderen Mann am Klavier, der das Publikum gleichzeitig unterhält, zum Lachen und Mitmachen bringt, mit Weltklasse-Technik beeindruckt und dabei einfach alle Musikgenres bedient. Ich freue mich sehr darüber, dass wir Joja Wendt mit DEAG Concerts nicht nur bei dieser Tournee, sondern auch in Zukunft als Veranstalter begleiten dürfen."24.03.17 München, Prinzregententheater25.03.17 München,Prinzregententheater29.03.17 Potsdam, Nicolaisaal30.03.17 Schwerin, Sport- und Kongresshalle01.04.17 Nürnberg, Meistersingerhalle02.04.17 Wiesbaden, Kursaal04.04.17 Hamburg, Laeiszhalle05.04.17 Magdeburg, Stadthalle07.04.17 Mannheim, Musensaal08.04.17 Hameln, Rattenfängerhalle09.04.17 Aschaffenburg, Stadthalle am Schloss19.04.17 Berlin, Konzerthaus26.04.17 Wetzlar, Stadthalle27.04.17 Gütersloh, Stadthalle29.04.17 Osnabrück, Osnabrückhalle01.05.17 Essen, Philharmonie02.05.17 Stade, Stadeum03.05.17 Dortmund, Konzerthaus06.05.17 Frankfurt/M., Alte Oper08.07.17 Köln, Philharmonie19.09.17 Hamburg, Elbphilharmonie

Quelle: MusikWoche

