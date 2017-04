PRS for Music meldet Rekordwerte

Die britische Verwertungsgesellschaft PRS for Music konstatiert in ihrer Jahresbilanz für 2016 erneute Rekordzahlen: Die Gesamteinnahmen stiegen gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2015 noch einmal um 10,1 Prozent auf 621,5 Millionen Pfund (nach derzeitigem Wechselkurs knapp 741,4 Millionen Euro). Mit 527,6 Millionen Pfund (knapp 629,4 Millionen Euro) überschritt die Ausschüttungsgsumme an Songschreiber, Komponisten und Musikverleger erstmals die Marke von einer halben Million Pfund.Im Vergleich zu 2015 haben 33 Prozent mehr PRS-Mitglieder Tantiemen erhalten. Für insgesamt rund 4,2 Millionen musikalische Werke und Songs gab es Ausschüttungen - ein Zuwachs von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Die Einnahmen aus dem internationalen Geschäft stiegen 2016 im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf 233,7 Millionen Pfund. Die Erlöse aus öffentlichen Aufführungen erhöhten sich um 4,6 Prozent auf 183,2 Millionen Pfund. Die Einnahmen aus Senderechten gingen indes minimal um 0,1 Prozent auf 124,1 Millionen Pfund zurück. Die Umsätze aus über Online-Plattformen verbreiteter Musik nahmen um 89,9 Prozent auf 80,5 Millionen Pfund zu, wofür vor allem die boomenden Streamingdienste verantwortlich zeichneten mit einer immensen Steigerung um 159,5 Prozent auf 61,5 Millionen Pfund.Das Live-Geschäft generierte für PRS for Music 2016 Umsätze von rund 30,9 Millionen Pfund - 9,2 Prozent mehr als 2015, was unter anderem durch eine Zunahme der Konzerte und Festivals um 7.600 Veranstaltungen zu erklären sei.Wie Robert Ashcroft , CEO von PRS for Music, gegenüber dem britischen Branchenblatt "Music Week" erklärte, könne man mit vorsichtigem Optimusmus diagnostizieren, dass das Musikbusiness "die Kurve gekriegt" habe. "Wir sehen ein starkes Wachstum bei den Streamingdiensten, und jeder weiß, dass der 'Recorded Music'-Geschäftsbereich auch angefangen hat, wieder zuzulegen, was sehr ermutigend ist."

