ProSiebenSat.1 stellt Ampya ein

Großansicht Stellt den bisherigen Betrieb Ende Februar ein: das Musik-TV-Portal Ampya (Bild: Screenshot/ProSieben.Sat1) Stellt den bisherigen Betrieb Ende Februar ein: das Musik-TV-Portal Ampya (Bild: Screenshot/ProSieben.Sat1)

Am 28. Februar 2017 verschwindet das das zu ProSiebenSat.1 Media gehörende Musik-TV-Portal Ampya. Auf Nachfrage von MusikWoche erklärte ein Sprecher jedoch, dass man die Marke "neu positionieren, breiter aufstellen und weiterentwickeln" wolle.Ein Text auf der Ampya informiert die User über das kommende Ende des Diensts. Man verabschiede sich vom bisherigen Konzept, heißt es dort. Die Marke soll aber nicht komplett verschwinden, wie der Mediendienst "Dwdl.de" berichtet. So soll Ampya eigene Channels auf YouTube bekommen. Damit schaffe man die Voraussetzungen für "eine weitere Skalierung des Geschäfts", zitiert der Mediendienst das Unternehmen.Zudem wolle ProSieben.Sat1 Ampya enger an das hausinterne Multichannel-Netzwerk Studio71 anbinden, mit dem das Unternehmen Social-Media-Kanäle von Künstlern betreut. Noch im März soll ein neuer Auftritt auf Ampya.com folgen, berichtet "dwdl.de".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen